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中職／7局好投自己喊停 羅力和丘總約「下一次」

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
富邦悍將隊羅力本季初登板就以7局無失分表現拿下勝投，也獲選單場MVP。記者許正宏／攝影
富邦悍將隊羅力本季初登板就以7局無失分表現拿下勝投，也獲選單場MVP。記者許正宏／攝影

富邦悍將隊今晚以2：0擊敗樂天桃猿隊，先發投手羅力79球投完7局無失分，自己先喊停，沒有挑戰完封，羅力說：「我想繼續投，但身體告訴我沒辦法。」於是與總教練丘昌榮相約「下一次」。

這是羅力本季在一軍的初登板，不過先前在二軍隊內賽用球數已拉到98球，7局投完教練團徵詢意見後決定換投，羅力表示：「坦白說，手的力量沒那麼好，還在加強自己的強度，7局後球的品質開始下降，所以覺得到此為止。」

丘昌榮表示，羅力今天控制能力很好，能夠靠經驗壓制對方打者，雖然球速還沒有到預期，但慢慢再找回來就好，「今天進壘角度是他要的，就有比較好的呈現。」

羅力向丘昌榮表達下一場如果用球數一樣精簡，再拚8、9局，羅力說：「是有點可惜，但我還是要對自己誠實，以球隊為重，不能讓球隊陷入危機。」

談到與前隊友索沙同場登板的感想，索沙也剛好來打招呼「亂入」訪問，羅力表示，很享受跟朋友同場投球的感覺，「我知道索沙想拿下這場比賽，我也是，但當然不是跟索沙較勁，是要對打者，拿出最好表現贏球。」

羅力本季初登板就拿下勝投，也為悍將中止5連敗，他表示，一直以來都有看到大家有多努力，每天都想做到最好，「我們今年是有些艱苦的敗仗，但現在我們越來越好，就像雪球一樣，能夠越滾越大。」

富邦悍將隊羅力本季初登板就以7局無失分表現拿下勝投，也獲選單場MVP。記者許正宏／攝影
富邦悍將隊羅力本季初登板就以7局無失分表現拿下勝投，也獲選單場MVP。記者許正宏／攝影

羅力 索沙 丘昌榮

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