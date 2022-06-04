中職／7局好投自己喊停 羅力和丘總約「下一次」
富邦悍將隊今晚以2：0擊敗樂天桃猿隊，先發投手羅力79球投完7局無失分，自己先喊停，沒有挑戰完封，羅力說：「我想繼續投，但身體告訴我沒辦法。」於是與總教練丘昌榮相約「下一次」。
這是羅力本季在一軍的初登板，不過先前在二軍隊內賽用球數已拉到98球，7局投完教練團徵詢意見後決定換投，羅力表示：「坦白說，手的力量沒那麼好，還在加強自己的強度，7局後球的品質開始下降，所以覺得到此為止。」
丘昌榮表示，羅力今天控制能力很好，能夠靠經驗壓制對方打者，雖然球速還沒有到預期，但慢慢再找回來就好，「今天進壘角度是他要的，就有比較好的呈現。」
羅力向丘昌榮表達下一場如果用球數一樣精簡，再拚8、9局，羅力說：「是有點可惜，但我還是要對自己誠實，以球隊為重，不能讓球隊陷入危機。」
談到與前隊友索沙同場登板的感想，索沙也剛好來打招呼「亂入」訪問，羅力表示，很享受跟朋友同場投球的感覺，「我知道索沙想拿下這場比賽，我也是，但當然不是跟索沙較勁，是要對打者，拿出最好表現贏球。」
羅力本季初登板就拿下勝投，也為悍將中止5連敗，他表示，一直以來都有看到大家有多努力，每天都想做到最好，「我們今年是有些艱苦的敗仗，但現在我們越來越好，就像雪球一樣，能夠越滾越大。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言