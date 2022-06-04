中職／羅力初登板7局封鎖桃猿 悍將中止5連敗

7局、被敲6支安打、2次三振、無失分，這是洋投羅力本季初登板繳出的數據，身手不見絲毫遲鈍，也幫助富邦悍將隊今晚在新莊棒球場以2：0擊敗樂天桃猿隊，中止悍將5連敗，延續對戰猿隊的4連勝。

羅力今年3月20日抵台至今，花了超過2個月的時間調整，終於在今天升上一軍先發，教練團沒讓他投太多球，79球就收工，不過羅力很省著用，一路投完7局，5局雖然遇到1出局滿壘，但依舊化解危機，拿下本季首勝。

悍將打線也有幫忙，4局下范國宸敲出二壘打，並靠推進上三壘，2出局後辛元旭的安打敲回全場第1分，5局下則是2出局二壘有人時，張冠廷先跑出內野安打，范國宸再敲出游擊滾地，一樣跑出內野安打，悍將得到第2分。

猿隊先發投手索沙前一場在5月21日同樣對上悍將，6局失5分吞敗，之後猿隊因疫情停賽，今晚再逢老東家，索沙數據進步到6局失2分，不過打線被完封，依舊吞敗。