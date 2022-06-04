快訊

批蔡政府「新台灣模式」 醫：吃孩子的血饅頭走向勝選

遭綠營批不給恩恩爸真相爽過端午 市府人士：侯友宜在做母二七

中職／羅力初登板7局封鎖桃猿 悍將中止5連敗

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
中華職棒今天在新莊棒球場進行富邦悍將出戰樂天桃猿，富邦悍將派出羅力擔任先發投手，也是他本季首場出賽。記者許正宏／攝影
中華職棒今天在新莊棒球場進行富邦悍將出戰樂天桃猿，富邦悍將派出羅力擔任先發投手，也是他本季首場出賽。記者許正宏／攝影

7局、被敲6支安打、2次三振、無失分，這是洋投羅力本季初登板繳出的數據，身手不見絲毫遲鈍，也幫助富邦悍將隊今晚在新莊棒球場以2：0擊敗樂天桃猿隊，中止悍將5連敗，延續對戰猿隊的4連勝。

羅力今年3月20日抵台至今，花了超過2個月的時間調整，終於在今天升上一軍先發，教練團沒讓他投太多球，79球就收工，不過羅力很省著用，一路投完7局，5局雖然遇到1出局滿壘，但依舊化解危機，拿下本季首勝。

悍將打線也有幫忙，4局下范國宸敲出二壘打，並靠推進上三壘，2出局後辛元旭的安打敲回全場第1分，5局下則是2出局二壘有人時，張冠廷先跑出內野安打，范國宸再敲出游擊滾地，一樣跑出內野安打，悍將得到第2分。

猿隊先發投手索沙前一場在5月21日同樣對上悍將，6局失5分吞敗，之後猿隊因疫情停賽，今晚再逢老東家，索沙數據進步到6局失2分，不過打線被完封，依舊吞敗。

羅力 索沙

延伸閱讀

中職／富邦悍將出戰樂天桃猿 羅力先發主投對戰索沙

中職／笑談羅力尬索沙 古久保：好像紅白戰

中職／悍將輪值多兩洞 陳仕朋回先發、江少慶9日回一軍

中職／不是霸帝士！悍將註銷優瑪 羅力明天一軍先發

相關新聞

中職／羅力初登板7局封鎖桃猿 悍將中止5連敗

7局、被敲6支安打、2次三振、無失分，這是洋投羅力本季初登板繳出的數據，身手不見絲毫遲鈍，也幫助富邦悍將隊今晚在新莊棒球...

中職／王維中回先發5局好投 李凱威勝利打點斷獅4連勝

味全龍隊投手王維中回先發首戰5局失2分，雖然沒等到勝投，但讓球隊保有贏球機會，而龍隊先在4局下吉力吉撈．鞏冠開轟追平，8...

中職／選擇註銷優瑪原因出爐 悍將找到新洋投戰力

富邦悍將隊昨日註銷洋投優瑪、留下洋砲霸帝士，二選一的原因在今天揭曉，領隊林華韋透露，目前已找到洋投補強，人在墨西哥聯盟出...

中職／笑談羅力尬索沙 古久保：好像紅白戰

富邦悍將隊羅力本季初登板，對手也是老隊友，今年轉至樂天桃猿隊的索沙，猿隊代總教練古久保健二過去也曾在悍將執教，對這樣的組...

中職／挺過猿隊疫情 蔡鎮宇2020年就有經驗

樂天桃猿隊從5月18日隊內爆發疫情以來，一軍陸續有超過20人確診，野手一度僅剩蔡鎮宇一人安然無恙，看著身旁隊友一個個不見...

玉山盃／莊孟源好投助新竹市保生機 將挑戰中職選秀

玉山盃青棒賽敗部賽事新竹市今天與台中市交手，新竹市派出高三投手莊孟源先發，投5.1局飆出7次三振、無失分，好投壓制，率隊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。