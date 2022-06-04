新世紀黃蜂隊以15:0勝分差 奪下企業女壘上半季冠軍

由中華民國壘球協會主辦的企業女子壘球聯賽今天回到新世紀黃蜂隊「娘家」高雄鳳山慢速壘球場舉辦，賽前10鐘球場由雨轉晴，被視為好兆頭，高雄市副市長史哲特地到場開球，最終新世紀黃蜂完封新北凱撒隊，奪得企業女壘上半季冠軍。

新世紀黃蜂隊由新世紀環保公司董事長吳尚謙贊助成立，以高市中正高工壘球隊、樹德科大學生為球員主力，在領隊施采萱及教練團、隊員努力下，去年聯賽拿頭亞軍，今年球季連連擊敗對手，今天拿下上半季冠軍。