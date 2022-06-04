新世紀黃蜂隊以15:0勝分差 奪下企業女壘上半季冠軍
由中華民國壘球協會主辦的企業女子壘球聯賽今天回到新世紀黃蜂隊「娘家」高雄鳳山慢速壘球場舉辦，賽前10鐘球場由雨轉晴，被視為好兆頭，高雄市副市長史哲特地到場開球，最終新世紀黃蜂完封新北凱撒隊，奪得企業女壘上半季冠軍。
新世紀黃蜂隊由新世紀環保公司董事長吳尚謙贊助成立，以高市中正高工壘球隊、樹德科大學生為球員主力，在領隊施采萱及教練團、隊員努力下，去年聯賽拿頭亞軍，今年球季連連擊敗對手，今天拿下上半季冠軍。
史哲與市議員康裕成、體育總會理事長許文宗及高雄市壘球隊隊長蘇致榮共同開球，認為雨後放晴對新世紀黃蜂隊而言是好兆頭，黃蜂隊一開賽積極攻擊搶分，在主場觀眾加油聲中連連得分，其中二局下敲出本季第6支全壘打的潘竹瑜拿下MVP，最終投手施彩芸以再見三振完美結束本場賽事，寫下本季15比0最大的勝分差記錄。
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