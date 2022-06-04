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中職／王維中回先發5局好投 李凱威勝利打點斷獅4連勝

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
味全龍隊先發投手王維中。圖／味全龍隊提供
味全龍隊先發投手王維中。圖／味全龍隊提供

味全龍隊投手王維中回先發首戰5局失2分，雖然沒等到勝投，但讓球隊保有贏球機會，而龍隊先在4局下吉力吉撈．鞏冠開轟追平，8局下李凱威再敲出勝利打點，以3：2拿下勝利，中斷統一獅隊的4連勝。

龍隊先發投手王維中染疫歸隊後，前3場都是中繼，今天首次先發，投5局被敲3安、7次三振、失2分，以賽前先發援護率1.69來看，很可能要悲情吞敗，但今天終於獲得隊友關愛。

龍隊在3局下靠著郭天信內野安打得到1分，4局下吉力吉撈．鞏冠的陽春砲更直接追平比數，讓王維中逃過敗投，不過退場時雙方仍平手，以無關勝敗作收。

龍隊捕手鞏冠近期火力很猛，開季19場0轟的他，從5月16日敲出首轟開始趕進度，半個月就累積4轟，追平樂天桃猿隊林立、中信兄弟隊許基宏，並列聯盟全壘打王。

8局下龍隊攻勢再起，林智勝在1出局時跑出內野安打，代跑的吳東融靠犧牲推進上二壘，2出局後鞏冠獲得故意四壞保送，不過李凱威的右外野安打還是送回超前分。

獅隊靠著1、2棒連線兩度點燃攻勢，開路先鋒李丞齡1局上敲出三壘打，隨後靠著林靖凱高飛犧牲打得分，3局上李丞齡選到保送上壘，林靖凱二壘打再敲回1分，只是之後未再添得分數。

獅隊先發投手布雷克投6局被敲6支安打，另有2次三振沒有保送，失2分有1分責失，退場時無關勝敗。

味全龍隊先發投手王維中。圖／味全龍隊提供
味全龍隊先發投手王維中。圖／味全龍隊提供
統一獅隊先發投手布雷克。圖／統一獅隊提供
統一獅隊先發投手布雷克。圖／統一獅隊提供

鞏冠 王維中

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