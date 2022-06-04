日職／宋家豪挨轟中斷連12場無失分 吳念庭連2場未敲安

旅日台灣球員今天都不太順，西武隊吳念庭4打數無安打、吞2K，樂天隊宋家豪0.1局掉4分，中斷個人連12場無失分，也吞下個人本季首敗。

宋家豪是在7局下樂天與橫濱隊以1：1平手時登板，先被森敬斗敲出安打，之後被盜上二壘，再被佐野惠太敲出二壘打丟掉1分，接著橫濱犧牲打將跑者推上三壘，宋家豪又投出保送，接著被牧秀悟轟出右外野三分砲，隨後被換下場，樂天最終以1：6輸球，宋家豪承擔敗投。

宋家豪賽前連12場出賽沒掉分，防禦率僅0.60，今天被敲3支安打包括1轟，另有1次四壞保送，丟掉了4分都是責失，只抓到1個出局數，防禦率暴增至2.93。

另一場西武隊以2：3輸給養樂多隊之戰，吳念庭作為先發第6棒、三壘手，前兩打席都遭到三振，6局上敲出右外野飛球出局，8局上則是二壘滾地出局，全場4打數無安打，個人連2場繳白卷，打擊率下降到2成52。