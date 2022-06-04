中職／九天玄女開示悍將改運訣竅 阿翰：多吃蔬菜水果
富邦悍將隊今年第4檔主題日「ㄏㄐㄊㄌㄏ」（悍將同樂會），今天賽前邀請知名YouTuber阿翰作為「富邦悍將唯一指定姐妹－廖麗芳」身分到場開球，送給近期5連敗的悍將隊改運秘訣是：「多吃蔬菜水果。」
阿翰今天以廖麗芳身分為悍將隊念出先發打線，也投出好球，路過休息區時還不忘對悍將總教練丘昌榮說聲：「加油。」
YouTuber阿翰擁有超過77萬粉絲訂閱，以模仿你我生活周遭常見的人事物爆紅，近期更以「算命阿姨 九天玄女之天女散花」影片引領話題。
第一次到棒球場開球，阿翰沒有脫離廖麗芳的角色，回答說：「很緊張，平常都在鑽研易經，很少來陽氣這麼重的地方。」另外他也獲贈55號球衣，選擇號碼的原因，「因為是九天玄女降落的地方，中華路二段55號，非常吉利的數字。」
而廖麗芳的招牌「降肉」動作已被其他球隊先模仿走，廖麗芳說：「味全龍，拿莫．伊漾，我記得喔，我很看好你喔，只不過，富邦悍將才是粉厲害的，你要小心！」
悍將近期陷入連敗，要如何才能改運？阿翰也以廖麗芳的身分說：「要善良，常常吃蔬菜水果優洛乳，讓腸道暢通，個人旺旺旺，運勢就會特別好。」
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