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中職／挺過猿隊疫情 蔡鎮宇2020年就有經驗

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
樂天桃猿隊蔡鎮宇。記者蘇志畬／攝影
樂天桃猿隊蔡鎮宇。記者蘇志畬／攝影

樂天桃猿隊從5月18日隊內爆發疫情以來，一軍陸續有超過20人確診，野手一度僅剩蔡鎮宇一人安然無恙，看著身旁隊友一個個不見，他認為壓力大的地方是擔心球隊戰力。

猿隊因匡列人數過多，自5月25日開始延賽，昨天復賽首戰就打爆德保拉，以8：2擊敗中信兄弟隊，蔡鎮宇作為先發第1棒，面對德保拉選到2次四壞保送，也跑回2分，另外5局則從吳哲源手中敲出2分打點安打。

其實5月24日，猿隊停賽前一場，對手也是德保拉，蔡鎮宇當時也是開路先鋒，卻被三振2次，他也重新檢視自己、調整心態，「把選球做好就好，不用特別想去安打。」

去年蔡鎮宇在一軍出賽7場，敲出2支安打，不過沒有選過保送，昨天1場就2次，他說：「之前很想表現，現在的話，會覺得上壘對球隊也是貢獻。」

談到球隊近期的疫情，蔡鎮宇表示，大家都有壓力，想對球隊有所貢獻，「看著隊友一個個快篩陽性，球隊戰力一定有改變，壓力主要在這邊。」至於自己能夠挺過，他笑說：「可能是神明保佑吧。」

其實球季中遇到疫情，蔡鎮宇不是第一次體驗，2020年他還在美國就讀阿蘇薩太平洋大學時，球季就因疫情取消，「美國那邊也不會恐慌，他們覺得得了就得了。」蔡鎮宇也透露，自己在美國時就先打過1劑疫苗，回來台灣後又補了2劑。

德保拉 樂天桃猿

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