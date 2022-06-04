中職／笑談羅力尬索沙 古久保：好像紅白戰

富邦悍將隊羅力本季初登板，對手也是老隊友，今年轉至樂天桃猿隊的索沙，猿隊代總教練古久保健二過去也曾在悍將執教，對這樣的組合也感到巧合，笑說：「好像紅白戰（隊內賽）。」

猿隊因近日出現疫情，不僅多名主力缺陣，總教練曾豪駒也還在隔離中，昨天復賽首戰由古久保健二代掌兵符，以8：2輕取中信兄弟隊，也拿下執教首勝，古久保表示，自己只是代理的，「都是跟教練們討論，再做出決定，也把決定執行好。」

今天猿隊移師新莊球場，要對上悍將隊，雖然是以代理總教練身分面對，但古久保說：「也對了12場（正確為11），不會有什麼特別感覺，不過上次被他們贏了3場，這次對決會想要打出好比賽。」

由於古久保去年還在悍將隊擔任捕手教練，是否會提點猿隊打者要如何對抗羅力？古久保笑說：「阿立打他滿好的，我叫大家去問林立。」林立堪稱「羅力剋星」，生涯對戰112打席，林立敲出42支安打，包括5轟，對戰打擊率高達4成16。