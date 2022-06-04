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中職／悍將輪值多兩洞 陳仕朋回先發、江少慶9日回一軍

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
富邦悍將隊陳仕朋。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊陳仕朋。圖／富邦悍將隊提供

少了陳鴻文、威迪茲，富邦悍將隊將陳仕朋拉回先發，加上下周回歸的江少慶，輪值戰力暫時不需要擔心，對於陳仕朋一下中繼、一下先發，投手教練林正豐也說，已跟他溝通過，「沒辦法，滿突發的狀況。」

威迪茲因2日先發時使用外部物質，遭到禁賽10場，陳鴻文則是6月2日被下放二軍，在今天快篩呈現陽性，兩人短期內無法成為先發輪值戰力，由於陳鴻文還要進入隔離，歸隊時間要看出關後體能狀況而定。

悍將現有先發剩下今天初登板的羅力及原有的范米特、郭俊麟，陳仕朋原本在6月1日轉為中繼，人手不足下只好又回歸，預計扛起6月8日的先發，林正豐表示：「剛剛好遇到也沒辦法，滿突發的狀況，有跟他溝通過，才做出這個決定。」

而江少慶昨天在二軍先發登板，75球投6局僅失1分，今天早上二軍回報身體狀況沒問題，只有正常投球後的痠痛，因此預計9日會回到一軍先發。

江少慶昨天最快球速有到149公里，但速球多半落在143到146公里，林正豐表示，均速確實還不到江少慶最好的狀態，「這點需要透過比賽去慢慢修正。」

江少慶 陳仕朋

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