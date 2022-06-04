中職／威迪茲用外部物質 林華韋：已告誡不可再犯

富邦悍將隊洋投威迪茲2日先發投球被抓到使用外部物質，領隊林華韋今天表示，根據球隊了解，確實有接觸到增加摩擦力的物質，也以告戒未來不可再犯。

威迪茲在2日對上味全龍隊之戰，投到7局上1出局，被主審檢查發現手套中有「不該有的物質」，因此判決驅逐出場，聯盟之後也公布懲處，因使用外部物質禁賽10場，另因驅逐出場被罰款1萬元，禁賽自今日啟動。

林華韋表示，有提醒過威迪茲，這是規則所不允許的，未來多使用止滑粉，也有告知其他投手及教練，至於是什麼物質並不清楚，「應該是類似球棒止滑的物質。」

林華韋也指出，使用這樣的物質不只有威迪茲，全世界投手用的人不少，也是希望增加控球，減少觸身的機會，「但畢竟是規則所不允許的」。

威迪茲遭到禁賽後，無法在一軍出賽，不過今天仍隨一軍訓練，罰款1萬元則要自行負擔，林華韋表示，隊內沒有針對此點設立規範，「畢竟聯盟已經有規定在了。」只有對威迪茲口頭告誡。