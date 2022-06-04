中職／贏得王牌間的賭注！統一少主古林睿煬透露好投動力

昨日統一獅面對味全龍的比賽，少主古林睿煬登板先發，主投7局送出9次三振，並飆出156公里的快速球，幫助統一獅以2:1奪下勝利，同時拿下本季第三勝，他今日也透露好表現動力來自於與大學長胡智為間的賭注。

古林睿煬昨日化身省球一哥，主投7局僅用84顆球，封鎖味全龍打線，不僅如此還頻頻飆出自己的招牌火球，讓味全龍打者們不斷吞K，幫助球隊拿下四連勝，賽後奪下單場MVP，防禦率下降至3.00。

投出代表作的古林睿煬在Instagram發文表示，這次勝投的幕後推手是胡智為學長，兩人打賭要是本場比賽投滿6局，就要請他喝一個星期的星巴克，要是投不滿6局就得吃最討厭的紅蘿蔔，感謝賢拜的激勵，讓我能奪下勝投。

此次的打賭，有如王牌間的賭注，網友們對此紛紛留言「歐耶！恭喜金孫投滿六局！星巴克喝起來」「古林今天超猛」「7局智為學長有沒有加碼啊」，同時還釣出知名棒球網紅台南Josh留言「不吃紅蘿蔔必須推！」。