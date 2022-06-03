中職／復賽首戰打爆德保拉 樂天桃猿中斷4連敗

樂天桃猿隊復賽首戰火力爆發，全場10支安打，僅花3.2局就把強投德保拉打退場，最終以8：2擊敗中信兄弟隊，中止復賽之前的4連敗。

猿隊因疫情自5月25日開始延賽了7場，今天在洲際球場迎接首戰，陣容不齊全之下，連林立都要回歸外野支援，林楷錡更迎接生涯初先發，兩人也都在今天有好表現，林楷錡敲出首安，林立單場3安打、2分打點獲選MVP。

猿隊前兩局就從德保拉手中打下5分，1局上1出局二、三壘有人，陳俊秀的滾地球打下第1分，2局上則是新人林楷錡在2出局後奮力跑出生涯首安，也是支經重播輔助判決的內野安打，延續球隊攻勢，之後滿壘情況下，郭嚴文、林立兩支安打各帶有2分打點。

4局上猿隊在2出局二壘有人時再展攻勢，郭嚴文敲出內野滾地球，結果一壘手許基宏回傳到一壘失誤，猿隊再下一城，而德保拉之後出現暴投、保送，就被換下場，所幸接手的廖乙忠踩住煞車沒再掉分。

德保拉今天只投了3.2局，用91球，丟掉6分，有5分是責失，被敲7支安打，另有4次三振、3次四壞、2次暴投，局數創下個人先發最短，原本是去年3月13日對統一獅隊先發4局失3分，也中斷個人連20場至少投滿5局。

猿隊先發投手狂威雖然過程中數度不滿意好球帶，但仍投完6局，僅被敲3支安打，丟掉1分，另有3次三振、4次四壞，拿下勝投。

兄弟其實也有疫情，岳東華昨日快篩陽性，黃韋盛接替二壘守備迎來生涯首次一軍先發，打擊上4打數敲出3安打，包括2局下敲回全隊第1分打點，生涯首安、首打點都進帳。