中職／古林睿煬今年最好一戰 餅總點出「關鍵在岱安」

今年首度與林岱安搭配，古林睿煬飆出本季代表作，今天對味全龍隊先發7局無失分、送出9次三振，幫助統一獅隊以2：1取勝，總教練林岳平賽後指出，林岱安帶給古林的安定感是關鍵，林岱安則歸功兩位捕手陳重羽、柯育民的賽前惡補。

古林睿煬生涯前29場先發，僅1場投到7局，局數一直都是他的重點課題，今天以84球繳出7局無失分好投，林岳平評價：「是今年最好的一戰。」

餅總直言，「他本來就有那個能力，只是有時會投得比較糟糕。」林岳平指出，今天或許因為是林岱安在蹲捕，讓他在投球上比較安心，「希望往後的比賽，不管對手是誰，都能秉持這樣的表現去投他的球。」至於是否考慮讓古林再投第8局，餅總零猶豫回答：「完全沒有考慮！」

古林自知局數一直都是自己的課題，過往常在5、6局碰到狀況，「今天換個想法，想辦法把每局內容做好，自然去度過就好。」他也感謝捕手群的賽前惡補，「今天搭配起來都很順暢，岱安比較有經驗，他會在我很急時，一直幫我把節奏抓回來。」

兩人上次搭檔已是去年11月13日，今年連熱身賽都沒有合作過，林岳平也知道這是一組陌生的投捕搭檔，「過去比較少搭配，我在排的，我知道。」

林岱安透露，與古林的搭配經驗較少，加上經歷確診才剛歸隊，得知要與古林搭檔時，今天賽前與另外兩位捕手討論，「有給我說一些東西，像是古林的近況和調整，在比賽上給我滿好的幫助。」