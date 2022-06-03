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中職／猛！古林睿煬7局無失分 獅隊狂取4連勝

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
古林睿煬先發7局無失分，幫助統一獅隊取得4連勝。記者許正宏／攝影
古林睿煬先發7局無失分，幫助統一獅隊取得4連勝。記者許正宏／攝影

統一獅隊少年強投古林睿煬飆出代表作，先發7局追平生涯最長局數，僅被敲出3安打、無失分，賞出9次三振，獅隊終場以2：1擊敗味全龍隊、取得4連勝，古林睿煬收下本季第3勝。

古林睿煬生涯前29場先發，僅1場投到7局，為去年11月7日對樂天桃猿隊的7局失1分，今天面對龍隊演出精采壓制，7局投完僅用84球，讓龍隊1分未取，一度讓對手13上13下。

龍隊洋投布里悍的成績也不俗，以113球投7局僅被敲4安打、失2分（責失1分），獅隊的速度戰在這場投手戰中有效突破，第1支安打還沒出現就有分數進帳，第3局潘傑楷先獲保送，盗二壘時，捕手蔣少宏發生傳球失誤多奉送一個壘包，林靖凱以二壘方向滾地球送回這1分。

獅隊在第7局添保險分，李丞齡先敲內野安打，盜壘、觸擊推進三壘，林靖凱再度以內野滾地球建功，此役2分打點都在他的帳上。

龍隊直到8局下才趁著獅隊三壘手郭阜林、游擊手林靖凱接連失誤開張分數，林智勝代打未能建功，終場就以1分之差落敗。

古林睿煬 林靖凱

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