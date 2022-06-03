日職／小川泰弘敲出致勝轟 西武連兩場被投手打敗
日本職棒西武隊連兩場輸給對方投手的打擊。繼昨天被阪神隊洋投敲出勝利打點，今天又被養樂多隊先發投手小川泰弘轟出陽春砲，以0：1遭到養樂多完封，吞下3連敗。
西武近兩場打擊不振，昨天1：6輸球，今天轉戰神宮球場對上養樂多，結果全隊只敲出3支安打，擔任第3棒、三壘手的台將吳念庭今天3打數都是飛球出局，中斷個人連3場安打、連5場上壘，打擊率下降到2成61。
養樂多小川泰弘身體力行「自己的勝投自己打」，不僅先發投出8局無失分，只被敲3支安打另有6次三振的好投，5局下更將西武先發投手高橋光成的146公里速球轟出左外野，形成關鍵一轟。
這是小川泰弘個人自2016年後再度開轟，而且也締造歷史，日職史上第一次中央聯盟投手在交流賽轟出全壘打。
而投手開轟取得1：0勝利，日職紀錄最近一次是1981年廣島隊的金田留廣所締造，相隔41年，小川泰弘則是養樂多球團隊史第3人，上一次也要追溯到1979年9月2日對巨人隊時松岡弘，相隔43年，
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