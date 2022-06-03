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中職／猿隊復出3.2局打爆德保拉 個人最短先發
因疫情空窗了9天，樂天桃猿隊復賽首戰依舊暴力，中信兄弟隊「大魔王」德保拉僅投3.2局就失6分，被打退場，創下生涯最短先發局數。
猿隊因疫情自5月25日開始延賽了7場，今天在洲際球場迎接首戰，陣容不齊全之下，連林立都要回歸外野支援，林楷錡更迎接生涯初先發。
德保拉今天投球不符過去的王牌名號，1局上出現1次保送、被敲1支安打，加上自己1次暴投，在1出局後形成二、三壘有人，因為陳俊秀的滾地球推進丟掉1分。
2局上德保拉持續不穩，2次三振中夾了郭永維的一支安打，接下來又被林楷錡敲出內野滾地球，經重播輔助判決為安打，隨後又出現保送，2出局滿壘之下被郭嚴文敲安掉2分，又被林立敲出右外野三壘打再失2分。
3局上德保拉投出三上三下，不過4局上又遇亂流，2出局二壘有人下，被郭嚴文敲出內野安打，加上一壘手傳球失誤，丟掉1分，隨後又出現暴投、保送，形成一、二壘有人，德保拉被換下場，接替的廖乙忠先投出保送形成滿壘，再三振林承飛止血。
不過德保拉今天以91球只投了3.2局，丟掉6分，有5分是責失，被敲7支安打，另有4次三振、3次四壞、2次暴投，局數創下個人先發最短，原本是去年3月13日對統一獅隊先發4局失3分，也中斷個人連20場至少投滿5局的紀錄。
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