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中職／耳朵紅吱吱 胡金龍遇頭部觸身球提前傷退

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
胡金龍遇頭部觸身球，提前退場休息。記者許正宏／攝影
胡金龍遇頭部觸身球，提前退場休息。記者許正宏／攝影

統一獅隊已經傷兵滿營，今天再出現怵目驚心的畫面，老將胡金龍第6局的打席遭遇頭部觸身球，當場跪倒在地，隨後在攙扶下退場，傷情有待觀察。

獅隊今天在天母球場出戰味全龍隊，胡金龍擔任第4棒、指定打擊出賽，面對龍隊先發投手布里悍，第1打席為三壘方向滾地球出局，第2打席敲出安打，第3打席則在第6局挨了一記頭部觸身球，直擊打擊頭盔耳朵附近。

胡金龍挨了這一記後跪倒在地，耳朵明顯紅吱吱，防護員上場了解他的狀況後，獅隊也當機決定換人，由陳重羽代跑，胡金龍先退場休息。

獅隊今年傷兵潮不斷，前一戰才有林靖凱林子豪傷退，林靖凱傷勢無大礙，今天繼續先發，林子豪則是右大腿一級拉傷，先下二軍休息、恢復，今天賽事還是有獅子軍傷退。

胡金龍遇頭部觸身球，提前退場休息。記者許正宏／攝影
胡金龍遇頭部觸身球，提前退場休息。記者許正宏／攝影

胡金龍 林靖凱 林子豪

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