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中職／真的沒人了！林立重返外野 林楷錡初先發

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導

樂天桃猿隊今天復賽，不過仍有多名主力外野手還在隔離中，今年都守二壘的林立重返外野，右外野手林楷錡生涯一軍首次出賽就是先發。

猿隊因日前一軍主力幾乎都染疫，經過7場延賽，到今天匡列人數從20人下降到12人，才能夠重返賽場，在洲際球場對上中信兄弟隊，不過今年的主力外野手只剩蔡鎮宇安然無恙，其他都還在隔離中。

不得已之下，猿隊將林立放在中外野，這是他本季第一次離開二壘位置，不過去年在外野守過67場，經驗不需要太擔心。

另外捕手也嚴重缺人，許禹壕迎來本季初先發，板凳則有嚴宏鈞以及新人毛英傑；內野相對充足，郭嚴文移防三壘外，游擊手林承飛、二壘手郭永維、一壘手陳俊秀都回到崗位，還有馬傑森、黃敬瑋可替補。

林立 樂天桃猿 嚴宏鈞

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