中職／沒「愛龍王打線」已習慣 王維中返先發平常心

「龍王」王維中明天以先發投手之姿重返投手丘，雖然本季勝場尚未開張，他抱持平常心，援護率向來都是話題的他，被問到請客了沒？笑答今天搶輸林子昱，明早再看看請不請得到。

王維中本季至今5場出賽，僅2場先發，4月底歷經確診、隔離後，先以中繼投手的角色重返賽場，明天終於將回到先發定位，與統一獅隊布雷克同場交鋒。

王維中表示，目前投球狀況都正常，按照教練團給的行程去準備，「平常心就好，準備好自己比較重要。在台灣丟過先發，剛開季也是先發，這也是自己比較喜歡的定位，當然希望可以穩定表現。」

龍隊本季先發2場以上的本土投手，郭郁政、林子昱、廖任磊勝投都已經開張，王維中還在等待本季首勝，去年火力支援就很貧乏的他，今年先發時援護率目前也僅1.69，想要求勝，需要「愛龍王打線」上班。

被虧是不是都沒在請隊友，王維中喊冤，「我平常都在請啊！」他透露原本今天就想請，「結果子昱上次投得還不錯，今天說他要請。」至於明天請不請？他說：「看醒來狀況，那個要很早交代欸！」

王維中對於有限的火力支援已經漸漸習慣，「習慣了啦！他們也慢慢習慣在我不在場上時得分，雖然都是講好玩，但也是給自己一個動力，要把失分壓到最低，讓隊友在7、8、9局還有機會逆轉。」