快訊

批葛斯齊爆料「失德」 汪小菲求助吳宗憲對話曝光

北市議員侯漢廷二度確診 昨與柯文哲見面會談3分鐘

他在東南亞工作當10年「廠長」 月薪曝光驚呆網友

中職／沒「愛龍王打線」已習慣 王維中返先發平常心

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
中華職棒味全龍隊投手王維中。 中央社
中華職棒味全龍隊投手王維中。 中央社

「龍王」王維中明天以先發投手之姿重返投手丘，雖然本季勝場尚未開張，他抱持平常心，援護率向來都是話題的他，被問到請客了沒？笑答今天搶輸林子昱，明早再看看請不請得到。

王維中本季至今5場出賽，僅2場先發，4月底歷經確診、隔離後，先以中繼投手的角色重返賽場，明天終於將回到先發定位，與統一獅隊布雷克同場交鋒。

王維中表示，目前投球狀況都正常，按照教練團給的行程去準備，「平常心就好，準備好自己比較重要。在台灣丟過先發，剛開季也是先發，這也是自己比較喜歡的定位，當然希望可以穩定表現。」

龍隊本季先發2場以上的本土投手，郭郁政、林子昱、廖任磊勝投都已經開張，王維中還在等待本季首勝，去年火力支援就很貧乏的他，今年先發時援護率目前也僅1.69，想要求勝，需要「愛龍王打線」上班。

被虧是不是都沒在請隊友，王維中喊冤，「我平常都在請啊！」他透露原本今天就想請，「結果子昱上次投得還不錯，今天說他要請。」至於明天請不請？他說：「看醒來狀況，那個要很早交代欸！」

王維中對於有限的火力支援已經漸漸習慣，「習慣了啦！他們也慢慢習慣在我不在場上時得分，雖然都是講好玩，但也是給自己一個動力，要把失分壓到最低，讓隊友在7、8、9局還有機會逆轉。」

王維中 援護率 林子昱

延伸閱讀

中職／同在4日先發 看王維中還是羅力好難選

中職／上次投完感覺好 王維中待命先發

中職／王維中下周有望回先發 龍隊不擔心6月硬賽程

中職／王維中歸隊首戰平常心 他創的確診群組有多功能

相關新聞

中職／不是霸帝士！悍將註銷優瑪 羅力明天一軍先發

富邦悍將隊今天註冊洋投羅力，遭到淘汰的洋將答案揭曉，根據中職官網顯示，投手優瑪遭到註銷，本季在一軍留下5場、6.1局防禦...

中職／抹油「柯南」不是吉撈 蔣少宏才是掌握物證者

中職場上昨天出現首起投手違規抹油被抓案例，富邦悍將隊威迪茲遭禁賽10場、罰款1萬元，味全龍隊葉君璋以為扮演「柯南」的是捕...

中職／獅隊優先選項仍是一壘砲 洋將市場尚無滿意菜色

統一獅隊與洋砲羅薩解約，對於接下來的洋將補強方向，總教練林岳平坦言，市場上還沒有看到符合戰力需求的人選，目前算是洋將市場...

中職／獅隊傷兵營回報 林靖凱OK、林子豪下二軍

統一獅隊的華麗傷兵營，今天再添新成員，林子豪的右大腿經檢查後確認為一級拉傷，雖不嚴重，還是先降下二軍休息，林靖凱則無大礙...

中職／沒「愛龍王打線」已習慣 王維中返先發平常心

「龍王」王維中明天以先發投手之姿重返投手丘，雖然本季勝場尚未開張，他抱持平常心，援護率向來都是話題的他，被問到請客了沒？...

棒球／盧孟揚新練螃蟹球挑戰中職 林振賢讚協調性佳

玉山盃青棒賽嘉義縣隊先發投手盧孟揚拿出新練的螃蟹球，今天投4.2局無失分、展現壓制力，率隊搶勝；盧孟揚有意挑戰中職選秀，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。