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中職／二軍6局75球失1分 江少慶準備好了

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
富邦悍將隊先發投手江少慶。圖／聯合報系資料照
富邦悍將隊先發投手江少慶。圖／聯合報系資料照

富邦悍將隊投手江少慶今天在二軍登板，一口氣投了6局、用75球，展現出回到一軍先發的工作量，而且僅失1分，不過還看不到招牌火球，全場速球球速在144、145公里左右。

江少慶今天在二軍先發對上味全龍隊，前4局沒有遇到太大阻礙，僅被黃柏豪敲出一支二壘打，5局下雖然被敲2安，但靠著雙殺解圍，6局下一開始就被陳震洋敲出二壘打，隨後犧牲短打形成三壘有人，因魏全滾地推進丟掉1分。

江少慶今天總計用75球、投滿6局退場，全場僅被敲4支安打，另有4次三振、1次觸身球，丟掉1分，不過富邦悍將隊同樣也僅得1分，退場時與味全龍隊二軍戰成1：1平手，江少慶無關勝敗。

江少慶用球數來到先發水準，不過球速略有隱憂，全場速球約在144、145公里，跟一軍最快球速可以來到150公里以上有落差。

江少慶因5月10日確診，出關後在二軍調整也遇到賽事因雨或因疫情延期，只能透過隊內賽調整，今天首次在二軍出賽，預計在下周回到一軍。而照輪值推算，江少慶有可能於6月9日在新莊主場登板，對手是統一獅隊。

江少慶 球速 富邦悍將

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