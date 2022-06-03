快訊

批葛斯齊爆料「失德」 汪小菲求助吳宗憲對話曝光

北市議員侯漢廷二度確診 昨與柯文哲見面會談3分鐘

他在東南亞工作當10年「廠長」 月薪曝光驚呆網友

聽新聞
test
0:00 / 0:00

玉山盃／張祖恩、盧孟揚先發較勁 嘉義縣延長賽搶勝

中央社／ 台北3日電
111年玉山盃全國青棒錦標賽持續展開，台中市隊3日與嘉義縣隊交手，台中市隊先發左投張祖恩投3.2局沒被敲安，送出5次三振，2次四死球無失分、無關勝敗；張祖恩滑球犀利、很敢攻擊打者內角。 中央社
111年玉山盃全國青棒錦標賽持續展開，台中市隊3日與嘉義縣隊交手，台中市隊先發左投張祖恩投3.2局沒被敲安，送出5次三振，2次四死球無失分、無關勝敗；張祖恩滑球犀利、很敢攻擊打者內角。 中央社

玉山盃青棒賽台中市隊今天與嘉義縣隊交手，比賽前半段是投手戰，兩隊先發投手今年都有意投入中職選秀，台中市隊張祖恩滑球犀利，嘉義縣隊盧孟揚則有球速優勢，嘉義縣延長賽以2比1拿勝。

111年玉山盃青棒賽預賽今天在三重棒球場舉行，嘉義縣隊今天與台中市隊交手，兩隊都派出高三投手先發、也都有展現壓制力。

台中市隊先發左投張祖恩投3.2局沒被敲出安打，投出5次三振，2次四死球無失分、無關勝敗，張祖恩滑球犀利、很敢攻擊打者的內角；嘉義縣隊投手盧孟揚投4.2局被敲3支安打，投出3次四壞保送、7次三振，無失分、也是無關勝敗。

張祖恩有左投優勢，還有一顆犀利的滑球，有意挑戰中職選秀，但母隊教練李明益直言還有很大的進步空間，「當然知道小朋友們都有夢，張祖恩有不錯的條件，但還是建議他可以先到大學磨練，更成熟之後再投入選秀」。

今天比賽兩隊正規7局打完都沒能拿下分數，突破僵局制延長賽第8局也沒有拿下分數，9局上嘉義縣靠著滾地球先跑回1分，鄭凱文適時安打送回第2分；台中市隊下半局追回1分，但攻勢沒有延續、吞下敗仗。

嘉義縣隊總教練陳聯豐表示，今天比賽前半段打擊有點悶，幾次得點圈有人機會都沒有把分數送回來，先發投手盧孟揚表現不錯。

陳聯豐表示，盧孟揚協調性不錯，就是身材稍嫌單薄，目前最快球速可以達147公里，未來無論讀大學或者往職棒發展，身體如果可以練壯一點、看好他的未來性。

今天順利在延長賽拿下勝利的關鍵，陳聯豐表示，棒球是團隊運動，盧孟揚先發表現展現壓制力，但接替登板的投手也都有把局數吃下來，才可以順利拿下比賽勝利。

選秀 中職

延伸閱讀

玉山盃／台東縣淘汰 教頭看好5人有實力入培訓隊

玉山盃／高一辜茂碩7局完封 雲林敗部保生機

中職／台鋼雄鷹統籌教練人選 林振賢助選秀盼創7輪奇蹟

MLB／天使8連敗 大谷雙重賽主投又打擊史上第二人

相關新聞

中職／不是霸帝士！悍將註銷優瑪 羅力明天一軍先發

富邦悍將隊今天註冊洋投羅力，遭到淘汰的洋將答案揭曉，根據中職官網顯示，投手優瑪遭到註銷，本季在一軍留下5場、6.1局防禦...

中職／抹油「柯南」不是吉撈 蔣少宏才是掌握物證者

中職場上昨天出現首起投手違規抹油被抓案例，富邦悍將隊威迪茲遭禁賽10場、罰款1萬元，味全龍隊葉君璋以為扮演「柯南」的是捕...

中職／獅隊優先選項仍是一壘砲 洋將市場尚無滿意菜色

統一獅隊與洋砲羅薩解約，對於接下來的洋將補強方向，總教練林岳平坦言，市場上還沒有看到符合戰力需求的人選，目前算是洋將市場...

中職／獅隊傷兵營回報 林靖凱OK、林子豪下二軍

統一獅隊的華麗傷兵營，今天再添新成員，林子豪的右大腿經檢查後確認為一級拉傷，雖不嚴重，還是先降下二軍休息，林靖凱則無大礙...

中職／沒「愛龍王打線」已習慣 王維中返先發平常心

「龍王」王維中明天以先發投手之姿重返投手丘，雖然本季勝場尚未開張，他抱持平常心，援護率向來都是話題的他，被問到請客了沒？...

棒球／盧孟揚新練螃蟹球挑戰中職 林振賢讚協調性佳

玉山盃青棒賽嘉義縣隊先發投手盧孟揚拿出新練的螃蟹球，今天投4.2局無失分、展現壓制力，率隊搶勝；盧孟揚有意挑戰中職選秀，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。