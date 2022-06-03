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中職／抹油「柯南」不是吉撈 蔣少宏才是掌握物證者

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
龍隊蔣少宏。 報系資料照
龍隊蔣少宏。 報系資料照

中職場上昨天出現首起投手違規抹油被抓案例，富邦悍將隊威迪茲遭禁賽10場、罰款1萬元，味全龍隊葉君璋以為扮演「柯南」的是捕手吉力吉撈．鞏冠，其實是誤會一場，蔣少宏才是先撿到「物證」的人。

威迪茲昨天投到7局上，遭裁判以手套裡有非法外部物質遭驅逐出場，葉君璋賽後透露，是吉力吉撈在攻守交換時先注意到球黏到放不開，向葉總反映，他因此向裁判提出檢查，但其實實際過程更曲折。

當時正在牛棚區接捕的蔣少宏，注意到了這顆滾來的界外球，他說：「剛好打到牛棚，我看到球上滿多黑黑的，當下以為是土，看一下結果滿多地方都黑黑的。」他說當時手上有汗水，要說有多黏，其實也沒到黏得很誇張，但明顯有著不同的觸感。

蔣少宏與林辰勳討論後，把這球拿給吉力吉撈看，他再拿給葉總看，因此成就這起誤會。葉君璋今天賽前受訪坦言，提出異議當下，也沒想到真的會抓到，「他（主審）怎麼會想到直接檢查手套，我真的沒想到他會抓到，完全！他還很順，直接拿手套就看了。」

向來有問必答的獅隊教頭林岳平，今天也被問到此事，他表示，督軍過程中，「不會以懷疑有違規行為的角度去注意，這個方向不在腦海裡，他們（味全）應該是確實有看到一些行為才會提出。」

蔣少宏 葉君璋 牛棚

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