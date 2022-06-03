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中職／岳東華快篩陽性林志綱補上 艾迪頓暫代佛斯特
中信兄弟隊今天傳出新增疫情，投手教練佛斯特與內野手岳東華快篩陽性，二軍投手教練艾迪頓頂替佛斯特任務，而岳東華的空缺則由林志綱替補。
中信兄弟球團今天表示，佛斯特教練、岳東華昨日（2日）快篩呈現陽性，後續將依指揮中心及聯盟規範辦理。投手教練由艾迪頓接替，岳東華之替補球員為林志綱。
岳東華成為兄弟第5位染疫球員，留下的二壘手空缺，原本有林志綱、潘志芳在評估，林志綱昨天剛註冊，2020年選秀加盟的他，去年在一軍僅出賽1場1打數無安打，今天有機會迎接生涯第2場、本季首場出賽。
兄弟日前確診的呂彥青、陳子豪都已在上周出關回到一軍，也都開始出賽，近日則是5月28日杜家明快篩呈現陽性，空缺由黃韋盛補上，高宇杰在5月31日快篩陽性，由二軍捕手林吳晉瑋遞補。
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