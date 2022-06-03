中職／不是霸帝士！悍將註銷優瑪 羅力明天一軍先發

富邦悍將隊今天註冊洋投羅力，遭到淘汰的洋將答案揭曉，根據中職官網顯示，投手優瑪遭到註銷，本季在一軍留下5場、6.1局防禦率5.68後「領機票」，霸帝士則續留陣中。

羅力從3月20日抵台至今，本周調整到位，預計在明天於新莊球場出戰樂天桃猿隊，演出本季初登板，按規定需在出賽前一天註冊，悍將隊的註銷洋將也必須同步決定。

總教練丘昌榮近日來的訪談，對於洋將誰將遭到淘汰，回覆都是霸帝士、優瑪二擇一，今天答案揭曉，優瑪確定遭到註銷，本季已不可能在一軍出賽。

身為索沙表弟的優瑪，去年以育成洋投的身分來台，今年獲得續約，但成績乏善可陳，擔任後援投手的他，出賽5場有3場失分，在5月10日被降下二軍後就未再重返一軍，今天遭到註銷。