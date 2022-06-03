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中職／獅隊優先選項仍是一壘砲 洋將市場尚無滿意菜色

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
統一獅隊總教練林岳平。 報系資料照
統一獅隊總教練林岳平。 報系資料照

統一獅隊與洋砲羅薩解約，對於接下來的洋將補強方向，總教練林岳平坦言，市場上還沒有看到符合戰力需求的人選，目前算是洋將市場淡季，或許在6月底、7月初會有新菜上市，目前仍以打擊好的一壘手為優先選項。

羅薩因腳傷遲遲未癒，經整體評估傷勢復原不如預期，無法在短時間支援獅隊戰力，球隊決定解約，並持續尋覓新洋將。

對於新洋將人選，林岳平直言：「人選、方向目前還沒有。」他進一步指出，目前市場上可選的人選，還沒有看到能對獅隊戰力有較大加分的，「這代表目前市場上的人選還不是那麼多元。」

林岳平提到，目前市場上的洋將，多是4月就被刷下來的，或是需要買斷金的，「現在是淡季，6月底、7月初才會有新一波選手，要等其他像是墨西哥聯盟的釋出潮。」

獅隊的優先選項仍是「一壘砲」，林岳平說：「目前會以這個優先，這也是季初評估隊形時就想找的組合，只是後來陸陸續續有其他球員受傷，無法呈現我們預期的隊形，等7月、8月傷兵回來後，看能不能呈現一開始預期的隊形。」至於是否再補洋投，他表示：「投手有可能，但不是目前考量。」

林岳平 統一獅

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