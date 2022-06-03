中職／獅隊傷兵營回報 林靖凱OK、林子豪下二軍
統一獅隊的華麗傷兵營，今天再添新成員，林子豪的右大腿經檢查後確認為一級拉傷，雖不嚴重，還是先降下二軍休息，林靖凱則無大礙，今天仍排進先發名單，在天母球場出戰味全龍隊。
獅隊1日在新莊以6：3擊敗富邦悍將隊之戰，兩名要員提前傷退，林靖凱、林子豪的傷情備受關注，林岳平今天賽前說明兩人狀況。
林靖凱被觸身球砸到左手腕，只打了1打席、守了1局就退場，當天照X光並未傷到骨頭，後續評估也無大礙。林岳平表示，「靖凱OK，今天正常先發，肌肉上有點挫傷，目前活動沒有問題，但握棒還不知道，若賽前練習有不舒服再微調打線。」
林子豪則在6局盜壘時受傷，初步評估是右大腿拉傷，進一步檢查後為一級拉傷。
餅總表示，目前狀態是評估讓林子豪先休息恢復，所以先讓他下二軍，3、5天休息後再看狀況，決定之後的課程。
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