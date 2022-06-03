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中職／威迪茲使用外部物質 4日起禁賽10場另罰1萬

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
威迪茲（左）被查出不明外來物質，由悍將總教練丘昌榮（左二）與主審檢查手套，隨即遭判驅逐出場。記者侯永全／攝影
威迪茲（左）被查出不明外來物質，由悍將總教練丘昌榮（左二）與主審檢查手套，隨即遭判驅逐出場。記者侯永全／攝影

富邦悍將隊投手威迪茲昨晚被抓到手套中有外部物質，根據規則，不僅要被禁賽10場，而且還要罰款1萬元，禁賽自6月4日開始執行。

昨天的富邦悍將隊與味全龍隊之戰，由於味全龍隊總教練葉君璋在6局攻守交換時，向主審反應球有問題，因此主審在7局上1出局時抽檢，經主審召集現場裁判共同檢視後，一致認定威迪茲有使用外部物質，因此宣告驅逐出場。

聯盟今天也公布威迪茲違規懲處案，威迪茲違反條文為棒球規則3.01：任何球員不得故意污損球或使用泥土（Soil）、松香(Rosin)、石蠟（Paraffin）、甘草（Licorice）、砂紙(sandpaper)、金鋼砂紙（Emery-paper）或其他物質摩擦球；以及規則6.02（c）(4)：投手將異物附著於球。

聯盟也依據棒球規則3.01的罰則，懲處威迪茲禁賽10場，另外根據聯盟規章球團隊職員違規懲罰第14條規定，凡遭裁判員驅逐出場之人員，處罰款1萬元。有關禁賽部分，於6月4日開始執行。

主審林金達昨晚特別拿起麥克風，向現場觀眾解釋，「剛剛富邦悍將威迪茲有使用禁止事項，就是手套裡有不應該的東西，所以被我驅逐出場。」這個難得場景也引起球迷討論。

聯盟今日也表示，季初即依照會長蔡其昌與祕書長楊清瓏指示，研擬使用麥克風說明的執行辦法，針對特殊判決需向外界說明時，即可啟動使用。

富邦悍將 味全龍 棒球

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