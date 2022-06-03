中職／台鋼加盟掀高中生選秀潮 杜福明直言要衡量能力
曾任中職統一獅隊球探的杜福明，今年4月加入屏東高中青棒隊教練團，今天帶領屏東縣隊打玉山盃青棒賽。台鋼成中職第6隊，杜福明有感而發，要挑戰職棒還是要衡量自己的能力。
職棒退役球員杜福明2016年回到統一獅隊當教練，之後轉任球探，去年球季結束後離隊，他透露有看到屏東高中棒球隊招考教練的資訊，今年4月開始加入屏中青棒隊教練團。
談起職業隊與業餘隊的不同，杜福明笑說，「帶學生球隊有點頭大」，杜福明解釋，現在資訊很多，球員們透過各種管道獲得訊息，有時候對於教練給的訓練指示會有比較多不同的想法，加上心智上還不是很成熟，基層棒球教練很辛苦。
杜福明有職棒資歷，也參與過幾次獅隊選秀作業，今年中職選秀會確定多1張桌子，台鋼雄鷹成為中職第6隊，讓許多業餘球員躍躍欲試。
但杜福明鼓勵高中球員先去讀大學，職棒競爭激烈，若心智不成熟，技術上與職業有差距的話，可能進到職業2、3年就被淘汰。
杜福明表示，對於從小打棒球的球員來說，職棒當然是目標，多1支球隊多了更多機會，但還是要衡量自己的能力，能打當然就去挑戰，不能打建議就找其他的出路。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言