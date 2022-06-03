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玉山盃／台東縣淘汰 教頭看好5人有實力入培訓隊

中央社／ 新北3日電
玉山盃青棒賽台東縣隊連吞2敗、預賽止步，總教練陳峰岳坦言，無論投手、打擊每個環節都有影響，希望他們可以透過這2場比賽學到東西。 中央社
玉山盃青棒賽台東縣隊連吞2敗、預賽止步，總教練陳峰岳坦言，無論投手、打擊每個環節都有影響，希望他們可以透過這2場比賽學到東西。 中央社

玉山盃青棒賽台東縣隊連吞2敗、預賽止步，總教練陳峰岳坦言，無論投手、打擊每個環節都有影響，但點名陣中好手，包括投手陽益政等5人，有實力被選入青棒國家隊培訓隊。

111年玉山盃全國青棒錦標賽昨天開打，台東縣隊此次以台東體中單一球隊參賽，昨天不敵新北市隊，今天再輸給雲林縣隊，吞下2敗淘汰。

台東縣隊總教練陳峰岳表示，今天比賽打擊的內容不錯，重點還是投手，每個環節都會彼此影響，大家也蠻熟悉台東縣隊的攻擊型態、有情蒐，觀察對手外野都守得蠻深遠的，球員們比賽當下沒能及時調整，今天有幾次得分機會都顯得太躁進了。

陳峰岳表示，受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，賽前沒辦法安排練習賽，怕染疫就無法順利出賽，沒能實戰調整還是有影響。

此次雖然預賽就止步，但今年U18世界盃、亞洲青棒賽代表隊培訓隊名單，除了會參考玉山盃成績外，也會參考王貞治盃青棒賽、高中木棒聯賽球員表現評估，台東體中110學年度木棒聯賽拿下第8名。

陳峰岳點名陣中投手陽益政有機會高中首度入選代表隊，他在少棒階段有國手資歷，青少棒階段也有被選進培訓隊中，陳峰岳表示，陽益政直球搭配變化球可以有不錯的效果，危機處理能力好，大賽關鍵時都可以穩住局面，負擔的局數也都蠻長的。

除了陽益政外，陳峰岳點名邱賢嘉、杜禹鋒、陽念祖、林宇鴻都是很有實力的球員，也強調1、2場比賽看不出球員真正的實力，他們如果有機會被選入培訓隊，相信可以對國家隊有幫助。

今天賽後陳峰岳也有鼓勵球員，表現大好大壞、落差太大，在外界評價就不會覺得是好球隊，希望他們可以透過這2場比賽學到東西，回去繼續努力。

玉山盃 王貞治盃

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