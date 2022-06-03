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玉山盃／高一辜茂碩7局完封 雲林敗部保生機

中央社／ 新北3日電
玉山盃青棒賽敗部賽事，3日雲林縣與台東縣交手，雲林縣高一投手辜茂碩（圖）7局完封，率隊以3比0拿勝。 中央社
玉山盃青棒賽敗部賽事，3日雲林縣與台東縣交手，雲林縣高一投手辜茂碩（圖）7局完封，率隊以3比0拿勝。 中央社

玉山盃青棒賽敗部賽事，雲林縣今天與台東縣交手，雲林縣高一投手辜茂碩7局完封，率隊以3比0拿勝、保住生機，教練吳秉倫稱讚他的未來性和潛力，速度有機會再往上提升。

111年玉山盃全國青棒錦標賽昨天開打，比賽為7局制，預賽採雙敗淘汰賽制，雲林縣昨天比賽不敵台北市隊，今天與台東縣隊敗部交手，力拚延續生機。

雲林縣隊派出高一投手辜茂碩先發，總計用87球投7局，僅被敲出3支安打，投出5次三振、無失分，好投壓制、7局完封率隊拿下勝利。

教練吳秉倫表示，雖然辜茂碩才高一，但手的柔軟性很好，目前最快球速約143公里，速度有一定水準，是球隊積極培養的潛力好手。

辜茂碩升上高中後，教練團幫忙調整投球動作，改善左肩會提早開掉的問題，吳秉倫表示，調整動作需要長時間累積，讓肌肉熟悉，如果動作標準了，再加上重量和體能，成長幅度就會很多， 看好他球速再往上提升。

雲林縣隊昨天首戰不敵台北市隊，吳秉倫表示，昨天守備有點荒腔走板，今天這場比賽好很多了，但學生球隊還是要不斷叮嚀，今天比賽後半段，守備還是有點狀況。

吳秉倫稱讚辜茂碩在場上不會有太多的情緒起伏，展現大將之風，但辜茂碩笑說，其實上場投球還是會緊張，只是沒有表現出來，自評今天表現還好，控球不好、壞球偏多。

玉山盃

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