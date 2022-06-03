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中職／台鋼雄鷹統籌教練人選 林振賢助選秀盼創7輪奇蹟

中央社／ 新北3日電
中華職棒新球隊台鋼雄鷹教練團目前都還未公布，測試會前將公布統籌教練人選，林振賢目前接受請託協助情蒐、球探工作，也是統籌教練人選之一。 聯合報系資料照
中華職棒新球隊台鋼雄鷹教練團目前都還未公布，測試會前將公布統籌教練人選，林振賢目前接受請託協助情蒐、球探工作，也是統籌教練人選之一。 聯合報系資料照

中華職棒新球隊台鋼雄鷹教練團目前都還未公布，測試會前將公布統籌教練人選，林振賢目前接受請託協助情蒐、球探工作，也是統籌教練人選之一，他期待協助球隊創造7輪奇蹟。

台鋼雄鷹隊成為中職第6隊，準備7月登場的中職選秀，除了球探林聿文、鄭漢禮外，台鋼雄鷹領隊劉東洋受訪也證實，目前在東石高中擔任教練、具有職棒資歷的林振賢，也有協助情蒐和球探工作，幫忙觀察球員。

劉東洋表示，林振賢在基層擔任教練，也有帶過職棒隊的資歷，所以請他幫忙協助選秀，至於林振賢是否是外傳的統籌教練，劉東洋僅回覆：「他確實是人選之一」。預計在台鋼雄鷹自辦測試會前，會有加盟記者會正式公布。

從職業隊退下、再回東石帶隊，林振賢表示，無論帶職業還是業餘，只是球員年紀不同、熱情都是一樣的，這段期間都有持續觀察球員，6月6日開打的中職二軍交流賽也會去觀察球員。

林振賢表示，二軍交流賽主要是觀察業餘球員，有過職棒資歷的釋出球員，因為經驗、各方面都了解，觀察重點是體能上有沒有退化，實戰觀察就知道可不可以選。

被問起對於選秀的想法，林振賢表示，中線守位當然很重要，棒球就是這樣，把中線架構起來，兩邊重棒子（打擊），如果守備好、棒子好，那就更好了。

林振賢坦言，從無到有的球隊，任務艱鉅但具有歷史意義，會全力以赴，被問起狀元人選是否是曾子祐，林振賢笑說，檯面上好的大家都知道，重點是檯面下的好手，希望可以創造更多「7輪奇蹟」。

台鋼 中職 選秀

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