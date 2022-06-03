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中職／匡列人數降至12 樂天桃猿今日確定復賽

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
樂天桃猿隊經歷疫情衝擊，今日首度復賽。圖／聯合報系資料照
樂天桃猿隊經歷疫情衝擊，今日首度復賽。圖／聯合報系資料照

從5月25日開始，樂天桃猿隊經歷疫情風暴，一軍球員有20人匡列，但今天為止有8人解隔離，人數下降至12人在門檻之下，延賽7場後終於在今天復賽，不過總教練曾豪駒還沒出關，首席教練古久保建二將暫掌兵符。

樂天桃猿隊陷入疫情風暴，原本一軍名單野手僅剩蔡鎮宇安然無恙，不過隨著陸續解除隔離，今日作客洲際球場與中信兄弟隊之戰，經聯盟回覆，可以正常進行。

聯盟表示，樂天桃猿自5月25日至6月2日，原匡列20名一軍球員，截至今日共8名球員解隔離，3名快篩陽未解除，匡列人數降至12人，符合領隊會議疫情復賽標準，今日洲際賽事將按原訂時間復賽。

猿隊開季衝得快，率先取得20勝，然而從5月18日一軍開始出現疫情後，5場戰績是1勝4敗，接下來就是25日起的連續7場延賽，各隊也趁猿隊休兵期間狂追，第二名統一獅隊剩下2場勝差，味全龍、中信兄弟隊也只差3場。

猿隊仍處在4連敗中，出關首戰就面對強敵，兄弟推出王牌投手德保拉先發，猿隊則由狂威先發，這是他自5月5日後首次登板，相隔近1個月的出賽，如何維持身手是一大考驗。

猿隊首波確診的5名內野手包括陳俊秀、林立、林承飛、郭永維、馬傑森都已解除隔離，今天預計可以正常出賽，不過外野手剩下蔡鎮宇是一軍陣容，必須再從二軍找人支援。

樂天桃猿 中信兄弟 統一獅

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