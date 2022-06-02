中職／鞏冠發現「球是黏的」 葉君璋抓包也讚裁判
味全龍隊今晚以2：1險勝富邦悍將隊，7局更出現悍將洋投威迪茲使用外部物質事件，遭到驅逐出場，龍隊總教練葉君璋還原當下，是吉力吉撈．鞏冠換場時先發現「球是黏的」。
兩隊打完前6局，龍隊以2：0領先，攻守交換時，吉力吉撈．鞏冠突然拿著球跟葉君璋反應，球是黏的，因此才向主審提出檢查，而主審林金達在7局上1出局後，檢視威迪茲的球跟手套，發現手套上有外部物質，因此趕出場。
葉君璋賽後表示，使用外部物質不是好的狀況，對比賽不是那麼公平，「我可以了解選手想要有好表現，想把球控制好，沒有特別要怪投手怎麼樣，我們盡自己，把該做的做好，覺得有這個問題，就跟裁判講。」
今年葉君璋先要求檢查過中信兄弟投手象魔力，這次再抓威迪茲終於「抓包」，是否今年使用外部物質特別多？葉君璋表示，相信不是今年才有，但可能過去裁判對這種事沒有認知到公平性問題，「我們會忽略掉這一塊，過去我猜不是沒有，但裁判不知道要怎麼抓。」
葉君璋也稱讚今晚主審林金達，「不曉得為什麼他知道在手套，還滿厲害的，知道要檢查手套，代表裁判有開始注意，可能參考美國，知道會放在手套，有這個觀念，是好事情。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言