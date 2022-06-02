中職／龍隊連施抓包、滿壘計 悍將苦吞5連敗

味全龍隊今晚在新莊球場與富邦悍將隊之戰充滿關鍵字，「外部物質抓包」、「滿壘計」都出現，悍將威迪茲成為今年首位因手套有異物遭驅逐出場的投手，龍隊也以2：1驚險帶走勝利，悍將隊則吞下5連敗。

龍隊今晚在2局上先啟攻勢，1出局後拿莫．伊漾敲安上壘，隨後靠兩次暴投站上三壘，張祐銘敲安先馳得點，接下來劉基鴻敲安、邱辰觸身形成滿壘，郭天信的滾地推進打回第2分。

7局上出現狀況，龍隊總教練葉君璋向主審反應投手疑似使用外部物質，主審在7局上1出局後，上前向威迪茲要球跟手套檢查，確認到手套上有不該有的物質，因此判決驅逐出場，根據規章將自動禁賽10場。

威迪茲退場後，悍將在7局下一度有大好攻勢，高國麟觸身、葉竹軒安打、李宗賢四壞，無人出局形成滿壘；不過賽前面對滿壘打擊率僅1成25的悍將，接下來連吞兩次三振，靠著范國宸保送擠回1分，但接下來林益全敲出外野飛球出局，結束攻勢。

龍隊先發投手郭郁政投5局雖然有些跌跌撞撞，被敲5支安打，但沒有失分，中繼的廖任磊投1局丟掉1分非責失， 林逸達在滿壘時上場踩住煞車，1局無失分。

威迪茲以101球投了6.1局，雖因使用外部物質提前退場，不過控球狀況不太理想，出現3次暴投、1次觸身球，被打7支安打，丟掉兩分承擔敗投。