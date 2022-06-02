聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／葉總抓到用外部物質 威迪茲自動禁賽10場
富邦悍將隊洋投威迪茲成為今年首位因手套有「外部物質」遭驅逐出場的投手，根據中職規章3.01、6.02兩項，將遭到禁賽10場。
今晚在新莊球場的悍將與味全龍之戰，6局打完攻守交換時，龍隊總教練葉君璋向主審反應投手疑似使用外部物質，而主審等待時間，在7局上1出局後，上前向威迪茲要球跟手套檢查，確認到手套上有不該有的物質，因此判決驅逐出場。
根據規章3.01規定，任何球員不得故意污損球，或使用其他物質摩擦球。裁判員得令違反規定之球員歸還該球，並將其驅逐離場 。此外，違規者並自動禁賽10場比賽。
而規章6.02則解釋，投手不可將異物附著於球或以任何方式污損球的表面，並舉例抹滑的球、唾液球、沾泥球或磨粗的球都不被允許使用，也不可在身上或身體藏有任何外來物質。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言