中職／葉總抓到用外部物質 威迪茲自動禁賽10場

富邦悍將隊洋投威迪茲成為今年首位因手套有「外部物質」遭驅逐出場的投手，根據中職規章3.01、6.02兩項，將遭到禁賽10場。

今晚在新莊球場的悍將與味全龍之戰，6局打完攻守交換時，龍隊總教練葉君璋向主審反應投手疑似使用外部物質，而主審等待時間，在7局上1出局後，上前向威迪茲要球跟手套檢查，確認到手套上有不該有的物質，因此判決驅逐出場。

根據規章3.01規定，任何球員不得故意污損球，或使用其他物質摩擦球。裁判員得令違反規定之球員歸還該球，並將其驅逐離場 。此外，違規者並自動禁賽10場比賽。

而規章6.02則解釋，投手不可將異物附著於球或以任何方式污損球的表面，並舉例抹滑的球、唾液球、沾泥球或磨粗的球都不被允許使用，也不可在身上或身體藏有任何外來物質。