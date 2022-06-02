日職／吳念庭連3場敲安 阪神二刀流洋投自敲勝利打點

西武隊台灣好手吳念庭表現持穩，今天在6局敲出的二壘打，延續個人連3場安打、連5場上壘，不過西武團隊打擊不振，以1：6輸給阪神隊，阪神先發投手甘凱爾（Joe Gunkel）自己就敲出3支安打，包辦勝利打點及勝投。

吳念庭今天擔任先發第2棒、二壘手，1局上首打席敲出二壘滾地出局，3局上左外野飛球出局，6局上在1出局、一壘有人敲出二壘打，形成二、三壘有人大好機會，可惜西武還是沒得分，7局上敲出二壘飛球出局。

吳念庭總計4打數1安打，打擊率2成69，連3場敲安，不過守備上有一次失誤。

西武前6局僅敲出包括吳念庭二壘打在內的3支安打，直到7局上才集中火力，單局3支安打，靠著栗山巧代打關鍵安打破蛋。

反觀阪神靠17支安打、3人3安猛打擊垮西武，甘凱爾演出6.1局失1分的好投，拿下勝利。

甘凱爾在4局下2出局、二壘有人時敲出二壘打，打回全場第1分，阪神也在該局拿下3分，他另在2局下、6局下敲出安打，全場3打數3安打、1分打點。