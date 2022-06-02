快訊

中職／首例被抓包！手套有外部物質 悍將威迪茲遭逐出場

恩恩爸求公布錄音檔 新北119同仁不解嘆成「代罪羔羊」

一張圖看端午連假天氣 梅雨鋒面「這日」再報到

聽新聞
test
0:00 / 0:00

玉山盃／小高一張峻瑋投4局奪勝 新北教頭周宗志有話說

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
新北投手張峻瑋先發4局無失分，奪下玉山盃青棒賽首勝。
新北投手張峻瑋先發4局無失分，奪下玉山盃青棒賽首勝。

玉山盃全國青棒錦標賽今天開打，新北市高一投手張峻瑋4局好投、邱鑫開轟帶動攻勢，提前在5局結束以12：0大勝台東縣。

台北市投手黃翰克、舒治浩聯手5：0完封雲林縣，桃園市以8：0擊敗花蓮縣。

新北、東縣之戰，張峻瑋先發4局被揮出3支安打，未投出保送，球速最快143公里，奪下本屆比賽首場勝投；新北總教練周宗志表示，張峻瑋的球質、速度、變化球都不錯，較大毛病是投出壞球後，會刻意想要三振，影響到投球機制，反而造成失投球更多。

新北在第2局灌進5分，劉俊緯揮出3分打點三壘打，4局再由邱鑫開轟帶動攻勢，加上對手失誤，單這半局追加6分，東縣大勢已去。

周宗志直言，劉俊緯這支安打很關鍵，讓球隊能夠開啟大局，也恭喜邱鑫敲出高中生涯首發全壘打，「我沒記錯的話，練習時是有打過，但實際比賽沒打過。」

王貞治盃青棒賽因為疫情棄賽，加上需要隔離，周宗志認為投手群準備玉山盃沒有完全到位，他說：「大概還在6、7成左右，有跟投手說，因為調整有落差，想辦法用頭腦投球，盡量把球投到想要的位置。」

北市188公分巨投黃翰克，對雲縣先發4.2局只被敲出兩支安打，舒治浩接替2.1局未失分，兩人聯手封鎖對手；北市總教練李杜宏指出，黃翰克身材高大，先天條件佳，具有雄厚本錢，如果經過職棒磨練，未來也是明日之星。

李杜宏形容舒治浩是「土雞」，站在投手丘不起眼，不過協調性很好。

桃園市、花蓮縣交手，來自北科附工的王念好揮出4支安打、貢獻3分打點，陽念希投5局無失分奪勝投；由於平鎮高中代表桃市在王貞治盃拿下冠軍，陣容不重複報名玉山盃，總教練藍文成希望全新陣容可以創造奇蹟。

高雄市首戰以4：1擊敗嘉義市，游擊手林劭威3安、3盜壘表現最突出，3名投手陳勇志、李致霖、謝義誠合力完成任務，李致霖中繼3局被敲1安、無失分奪勝。

王貞治盃 玉山盃

延伸閱讀

憂營造業淨值申報釀群聚 新北展延期限至9月30日止

恩恩爸表示帶不走音檔「相當失望」 新北副市長回應了

棒球／穀保黃劼希攻守穩定 教頭：缺中線職棒隊可考慮

以色列博物館作品首登台 新北陶博館展至9月4日

相關新聞

中職／首例被抓到！手套有外部物質 悍將威迪茲遭逐出場

味全龍隊與富邦悍將隊之戰出現意外插曲，悍將隊先發投手威迪茲在7局上1出局時，被檢查到手套上有外部物質，因此遭到勒令退場，...

日職／吳念庭連3場敲安 阪神二刀流洋投自敲勝利打點

西武隊台灣好手吳念庭表現持穩，今天在6局敲出的二壘打，延續個人連3場安打、連5場上壘，不過西武團隊打擊不振，以1：6輸給...

中職／橫掃龍頭後4連敗 富邦再輸就平史上慘烈紀錄

富邦悍將昨天在主場不敵統一獅，近期遭逢4連敗，本季至今戰績8勝27敗，今晚他們若再輸球，將追平中職史上開季前36場最慘烈戰績。

中職／悍將投手大異動！陳鴻文下二軍 陳仕朋轉中繼

富邦悍將隊今天做出兩項異動，申皓瑋因快篩陽性降二軍，另外先發輪值由於羅力、江少慶將陸續歸隊，昨天吞下本季第4敗的投手陳鴻...

中職／同在4日先發 看王維中還是羅力好難選

本周六中華職棒球迷要陷入兩難，兩場賽事都上演強投歸隊戲碼，味全龍隊王維中回到先發位置，在天母主場對上統一獅隊，富邦悍將隊...

日職／王柏融歸隊後首支長打 二軍出賽1安1得分

旅日火腿隊台灣好手王柏融先前因傷休息約1個月，5月底開始在二軍出賽，維持不錯打擊手感，今天單場2打數敲出1支二壘打，為歸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。