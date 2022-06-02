玉山盃／小高一張峻瑋投4局奪勝 新北教頭周宗志有話說

玉山盃全國青棒錦標賽今天開打，新北市高一投手張峻瑋4局好投、邱鑫開轟帶動攻勢，提前在5局結束以12：0大勝台東縣。

台北市投手黃翰克、舒治浩聯手5：0完封雲林縣，桃園市以8：0擊敗花蓮縣。

新北、東縣之戰，張峻瑋先發4局被揮出3支安打，未投出保送，球速最快143公里，奪下本屆比賽首場勝投；新北總教練周宗志表示，張峻瑋的球質、速度、變化球都不錯，較大毛病是投出壞球後，會刻意想要三振，影響到投球機制，反而造成失投球更多。

新北在第2局灌進5分，劉俊緯揮出3分打點三壘打，4局再由邱鑫開轟帶動攻勢，加上對手失誤，單這半局追加6分，東縣大勢已去。

周宗志直言，劉俊緯這支安打很關鍵，讓球隊能夠開啟大局，也恭喜邱鑫敲出高中生涯首發全壘打，「我沒記錯的話，練習時是有打過，但實際比賽沒打過。」

王貞治盃青棒賽因為疫情棄賽，加上需要隔離，周宗志認為投手群準備玉山盃沒有完全到位，他說：「大概還在6、7成左右，有跟投手說，因為調整有落差，想辦法用頭腦投球，盡量把球投到想要的位置。」

北市188公分巨投黃翰克，對雲縣先發4.2局只被敲出兩支安打，舒治浩接替2.1局未失分，兩人聯手封鎖對手；北市總教練李杜宏指出，黃翰克身材高大，先天條件佳，具有雄厚本錢，如果經過職棒磨練，未來也是明日之星。

李杜宏形容舒治浩是「土雞」，站在投手丘不起眼，不過協調性很好。

桃園市、花蓮縣交手，來自北科附工的王念好揮出4支安打、貢獻3分打點，陽念希投5局無失分奪勝投；由於平鎮高中代表桃市在王貞治盃拿下冠軍，陣容不重複報名玉山盃，總教練藍文成希望全新陣容可以創造奇蹟。

高雄市首戰以4：1擊敗嘉義市，游擊手林劭威3安、3盜壘表現最突出，3名投手陳勇志、李致霖、謝義誠合力完成任務，李致霖中繼3局被敲1安、無失分奪勝。