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棒球／舒治浩靠難捉摸的彈指球當武器 挑戰中職選秀

中央社／ 新北2日電
111年玉山盃全國青棒錦標賽2日開打，台北市隊投手舒治浩後援2.1局無失分、飆速148公里，幫助球隊守住勝利。 中央社
111年玉山盃全國青棒錦標賽2日開打，台北市隊投手舒治浩後援2.1局無失分、飆速148公里，幫助球隊守住勝利。 中央社

玉山盃青棒賽台北市隊今天與雲林縣隊交手，台北市隊投手舒治浩後援2.1局無失分、飆速148公里。舒治浩有4種變化球，彈指球難以捉摸，挑戰中職選秀，教頭看好球速至150公里。

111年玉山盃青棒賽台北市隊今天與雲林縣隊交手，台北市隊的陽明高中好手「大舒」舒治浩後援登板，投2.1局沒被敲出安打，投出4次三振、1次保送、無失分，幫助球隊守住勝利，以5比0擊敗雲林縣隊。

台北市隊總教練李杜宏對於子弟兵標準很高，認為他今天出賽表現可以更好，如果刻意催球速，會讓重心往前跑、影響控球，希望他投球的節奏、協調上可以改進，對控球也會有幫助，也看好他球速再提升。

李杜宏表示，舒治浩挑戰中職選秀，球路多樣是優勢，目前最快球速148公里、出手爆發力佳，身材雖然不算高大，但很結實像「土雞」，是球探追逐的焦點，也希望進到職棒後，經過震撼教育和洗禮，能夠更突破。

舒治浩自評今天表現算不錯，雖然有特別要求控球，但控球這部分還是不滿意；去年底U18富邦盃打完後萌生挑戰選秀的念頭，加上台鋼加入中職成為第6隊，更增加選秀意願。

舒治浩除了直球外，有滑球、彈指球、變速球、二縫線，最有信心的球路是彈指球。他笑說，球進到本壘板前，自己也不知道會跑縱向還是橫向，捕手會比較辛苦，算是拿手武器球。

此次參加玉山盃，目標拚生涯首次國手資歷，也希望可以再突破最快球速、目標150公里，平時會看一些職棒投手投球動作，包括富邦悍將郭俊麟、統一獅隊胡智為，但最欣賞的球員是獅隊年輕投手古林睿煬。

球速 選秀 中職

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