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中職／拿莫伊漾長打爆發 學亞古納「安靜」動作

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
味全龍拿莫．伊漾。圖／聯合報系資料照
味全龍拿莫．伊漾。圖／聯合報系資料照

味全龍隊拿莫．伊漾去年整季打3轟，今年打19場比賽就追平，找回長打本色的關鍵，是學習美職勇士隊強打亞古納（Ronald Acuna Jr.）的打擊動作，因為很「安靜」。

什麼是「安靜」的動作？拿莫解釋，「其實就是打擊的時候不會有多餘的動作，因為我很會模仿。」

春訓的時候總教練葉君璋、打擊教練張泰山建議拿莫學習別人動作，「打擊之前要越穩定越好，像智勝、泰山教練他們的動作也很安靜。」他也透過影片去學習亞古納的動作，找到自己的感覺。

拿莫從去年打擊1成88，今年到今天賽前是3成33，長打率更是從0.300成長到0.588，他說：「我原本就屬於長打型，只要動作做好，成績自然會出來。」

想要調整的擊球率在今年看起來也有收穫，去年拿莫200打數吞下70次三振，今年51打數僅被三振12次，他說：「要能穩定把球打出去，才有機會，不管結果好不好。」

打19場就敲出3轟，目前1次盜壘成功的拿莫為自己設下「10轟、10盜」的個人小目標，一旁吉力吉撈．鞏冠聽到就說：「可能喔。」為好友增加信心。

拿莫也跟張泰山報備過這個目標，至於是否也希望跟郭天信、李凱威一樣，收到泰山的禮物？拿莫說：「有達成就是給自己最好的禮物。」

亞古納 張泰山 勇士

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