中職／同樣凌晨開練 王勝偉看到Kobe名言很有感

「你看過凌晨4點的洛杉磯嗎？」富邦悍將隊王勝偉被這句話深深觸動，因為他也是凌晨5點就展開訓練，從10年前開始在休賽季時對自己「殘忍」苦練，現在38歲看到成果，讓外界對他能夠克服歲月、維持守備水準感到驚艷。

王勝偉今年開季其實守備不算穩，10場出現2次失誤，後來下二軍調整，5月9日重返一軍先發游擊，至今天賽前12場只有1次失誤。

「能下場就很開心。」王勝偉說：「花很多時間找回感覺，感謝自己在低潮的時候沒有放棄。」

王勝偉坦言自己低潮時，情緒波動大，是身邊教練、親友幫助，才能找回感覺，「開季那時候不能說沒準備好，但畢竟一年多沒打一軍，比賽對象、節奏、來球速度、氛圍都不同，要花時間適應。」

在游擊也守了22場，王勝偉多少是有點疲憊感，但他認為這是必須要去適應的，「畢竟長時間沒經歷高強度，但休息也不一定會好，反而是要維持一樣的訓練、飲食，不能因為疲憊就減少訓練，只能想辦法更充足的休息。」

休息、飲食、恢復，王勝偉認為這三項是自己能夠維持體能的關鍵，「不能說年輕就不重視，年輕球員更應該做，表現只會更好。」

王勝偉是過來人經驗，2008年他剛進職棒也是靠著年輕肉體在拚，但2012年開始找上體能訓練師，控管自己的飲食、恢復，「那時候就知道不是為了當下，是為了現在準備，身體機能確實變化比較緩慢。」

自主訓練時期就是儲備體能的時刻，王勝偉常常凌晨4點多起床、5點準時訓練，所以當他看到布萊恩（Kobe Bryant）的名言時很有感觸，為了訓練必須要縮短陪伴家人時間，常常比小孩早起、比他們晚歸。

「要能夠成功真的不簡單。」王勝偉說：「當然我沒有他那麼成功，但刻苦過後，回味起來是對自己的肯定，很慶幸自己有這麼做。」