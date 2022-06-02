中職／悍將投手大異動！陳鴻文下二軍 陳仕朋轉中繼

富邦悍將隊今天做出兩項異動，申皓瑋因快篩陽性降二軍，另外先發輪值由於羅力、江少慶將陸續歸隊，昨天吞下本季第4敗的投手陳鴻文先到二軍調整。

陳鴻文昨天對統一獅隊，先發5.1局被敲8支安打，丟掉5分承擔敗投，今天陳鴻文下放二軍、江國豪升一軍，總教練丘昌榮表示，陳鴻文整體投球內容沉穩，球速也在143、144公里，昨天可能1局上李丞齡上二壘的改判有點影響到。

悍將先發輪值大調整，羅力將回歸先發，加上原有的洋投威迪茲、范米特，另外江少慶預計下周先發，本土也有郭俊麟在，人手已經足夠。

原本先發的陳仕朋轉為長中繼，昨天就已經先登板，丘昌榮表示，考量到牛棚目前比較缺人，加上陳仕朋又是左投，「現在隊形比較需要，後面再看是不是調整。」

另外，申皓瑋今天快篩陽性，因此悍將隊也從二軍拉上王詩聰支援，不使用疫情隔離名單升降，悍將以原有一、二軍升降去做變動，丘總解釋原因，「通常來說，加上隔離時間，10天不可能準備好，所以這樣調動。」