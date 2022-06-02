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中職／橫掃龍頭後4連敗 富邦再輸就平史上慘烈紀錄

聯合新聞網／ 綜合報導
富邦悍將近期苦吞6連敗，今晚若再輸球將追平中職最速28敗紀錄。記者林澔一／攝影
富邦悍將近期苦吞6連敗，今晚若再輸球將追平中職最速28敗紀錄。記者林澔一／攝影

富邦悍將昨天在主場不敵統一獅，近期遭逢4連敗，本季至今戰績8勝27敗，今晚他們若再輸球，將追平中職史上開季前36場最慘烈戰績。

在5月20日至22日面對龍頭樂天桃猿的系列賽，富邦分別以9：6、7：0、5：2橫掃樂天，達成本季至今唯一一次的連勝。不過，在那之後，富邦近期又面臨4連敗低潮，今晚如果再輸球，就將追平1994年俊國熊、2003年第一金剛最快28敗的聯盟紀錄，並列開季36戰最低勝率.222。

此外，富邦也是本季目前唯一尚未達成10勝的球隊，聯盟紀錄為2003年的第一金剛，足足打了52場才拿下10勝，富邦隊史最慢10勝則是2011年興農牛的41場，這也是史上第二慢的紀錄。

富邦今天派出威迪茲在主場先發迎戰味全龍，威迪茲本季對味全出賽3場都是先發，成績1勝2敗，主投19局被敲22之安打，防禦率5.21，是他在中職對戰球隊中最不理想的。

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