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中職／找洋將方式要改 葉君璋預言「專門球探是趨勢」
統一獅隊羅薩成為今年第一個走人的洋砲，各隊外籍打者如今都放在二軍，洋砲真的不適合中職嗎？味全龍隊總教練葉君璋認為，找洋砲的觀念要改變，並預言「找專門海外球探會是未來趨勢」。
中職今年開季5隊有4隊找洋砲助陣，龍隊就找了鈦龍、龍德力，不過目前都因傷在二軍復健，葉總表示，目前兩人表現算平平，但還沒到解約程度，只是日後難講。
目前洋砲看來助益不大，中信兄弟隊在欠缺投手之下，福來喜自然沒一軍機會，富邦悍將隊霸帝士表現不如預期，葉君璋就以霸帝士為例，過去成績確實很好，但來到台灣可能不單純只看成績，還要考量到對應台灣投手的能力。
「找的方向要調整。」葉君璋認為，未來不只是看數據、影片，派遣球探到當地看比賽會是遲早的事，「洋將的費用越來越高，花一點錢（球探出國費用），可以減少不必要的支出。」
中職各隊目前找洋將方式多半透過經紀人推薦，中信兄弟隊艾迪頓是少數的海外球探配置，葉君璋認為，每個球隊狀況不同，龍隊目前確實也在計畫中。
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