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中職／同在4日先發 看王維中還是羅力好難選

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
王維中。 報系資料照
王維中。 報系資料照

本周六中華職棒球迷要陷入兩難，兩場賽事都上演強投歸隊戲碼，味全龍隊王維中回到先發位置，在天母主場對上統一獅隊，富邦悍將隊洋投羅力本季初登板對上樂天桃猿隊。

王維中染疫後在5月21日歸隊，接下來3場出賽在牛棚位置調整，總計4局失2分非責失，也連拿3次中繼成功，狀況越來越好，龍隊總教練葉君璋認為他有回到最好狀態的感覺。

王維中最近一次中繼登板是5月31日，到周六前有3天休息，調整上應無太大問題，葉君璋表示，王維中周六先發預計會投80到85球左右。

悍將也將迎接羅力歸隊，經過這幾天牛棚調整後，確定周六先發，不過目前已經註冊滿額的悍將，屆時要取消註冊哪位洋將？總教練丘昌榮表示，要等明天開會確認。

羅力去年先發25場，拿下7勝9敗，防禦率3.03，今年邁入中職生涯第10季，有機會成為史上第一位取得本土資格的洋將，不過3月20日抵台至今，花了超過2個月的時間調整，終於將升上一軍。

王維中 羅力 牛棚

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