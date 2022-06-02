快訊

還原與新北市府交涉過程 恩恩爸失望：關鍵音檔不給帶走

路透：歐盟官員將與王美花會談 預計聚焦「這議題」

報廢賓士車廂驚見「男腐屍」 車廠老闆7小時後才報警

日職／王柏融歸隊後首支長打 二軍出賽1安1得分

中央社／ 台北2日電
王柏融二軍出賽。 擷圖自推特(資料照)
王柏融二軍出賽。 擷圖自推特(資料照)

旅日火腿隊台灣好手王柏融先前因傷休息約1個月，5月底開始在二軍出賽，維持不錯打擊手感，今天單場2打數敲出1支二壘打，為歸隊首支長打，火腿隊終場以8比7擊敗羅德隊。

日職北海道日本火腿鬥士隊台灣好手王柏融4月23日二軍出賽後，因傷休息了約1個月，直到5月25日再歸隊於二軍出賽，復出首場比賽單場2打數敲出1支安打，昨天與千葉羅德海洋交手，也有單場3打數1安打表現。

火腿隊今天繼續與羅德隊交手，王柏融先發打1棒、指定打擊，1局敲出左外野方向飛球，靠著對手失誤上壘，再靠著滾地球、木村文紀二壘打跑回團隊第1分。

王柏融2局敲出右外野方向二壘打、被換代跑退場，隊友沒有延續攻勢；王柏融今天只打2個打席就退場，敲出1支安打、有1得分，賽後打擊率3成18。

火腿隊今天比賽8局打完4比7落後，9局出現攻勢，2人出局後靠著四壞保送、難波侑平二壘打先送1分，再靠著四壞保送、3分砲，一棒超前比數，以8比7拿下比賽勝利。

日本火腿鬥士 王柏融 羅德海洋

延伸閱讀

日職／休6天再出賽 王柏融首打席就敲安

日職／王柏融為何1個多月未實戰？日媒曝光原因

日職／超過1個月再出賽 王柏融2打數1安打作收

日職／日媒評火腿洋將30分不及格 王柏融名字直接遭忽略

相關新聞

中職／橫掃龍頭後4連敗 富邦再輸就平史上慘烈紀錄

富邦悍將昨天在主場不敵統一獅，近期遭逢4連敗，本季至今戰績8勝27敗，今晚他們若再輸球，將追平中職史上開季前36場最慘烈戰績。

中職／悍將投手大異動！陳鴻文下二軍 陳仕朋轉中繼

富邦悍將隊今天做出兩項異動，申皓瑋因快篩陽性降二軍，另外先發輪值由於羅力、江少慶將陸續歸隊，昨天吞下本季第4敗的投手陳鴻...

中職／同在4日先發 看王維中還是羅力好難選

本周六中華職棒球迷要陷入兩難，兩場賽事都上演強投歸隊戲碼，味全龍隊王維中回到先發位置，在天母主場對上統一獅隊，富邦悍將隊...

日職／王柏融歸隊後首支長打 二軍出賽1安1得分

旅日火腿隊台灣好手王柏融先前因傷休息約1個月，5月底開始在二軍出賽，維持不錯打擊手感，今天單場2打數敲出1支二壘打，為歸...

中職／同樣凌晨開練 王勝偉看到Kobe名言很有感

「你看過凌晨4點的洛杉磯嗎？」富邦悍將隊王勝偉被這句話深深觸動，因為他也是凌晨5點就展開訓練，從10年前開始在休賽季時對...

中職／第一位走人洋砲！ 獅隊與羅薩解約繼續尋覓新戰力

統一獅隊今天宣布與外籍打者羅薩（Wilin Rosario）解約，成為今年中華職棒第一個遭到淘汰出局的洋砲，獅隊表示，考...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。