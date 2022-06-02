日職／王柏融歸隊後首支長打 二軍出賽1安1得分

旅日火腿隊台灣好手王柏融先前因傷休息約1個月，5月底開始在二軍出賽，維持不錯打擊手感，今天單場2打數敲出1支二壘打，為歸隊首支長打，火腿隊終場以8比7擊敗羅德隊。

日職北海道日本火腿鬥士隊台灣好手王柏融4月23日二軍出賽後，因傷休息了約1個月，直到5月25日再歸隊於二軍出賽，復出首場比賽單場2打數敲出1支安打，昨天與千葉羅德海洋交手，也有單場3打數1安打表現。

火腿隊今天繼續與羅德隊交手，王柏融先發打1棒、指定打擊，1局敲出左外野方向飛球，靠著對手失誤上壘，再靠著滾地球、木村文紀二壘打跑回團隊第1分。

王柏融2局敲出右外野方向二壘打、被換代跑退場，隊友沒有延續攻勢；王柏融今天只打2個打席就退場，敲出1支安打、有1得分，賽後打擊率3成18。

火腿隊今天比賽8局打完4比7落後，9局出現攻勢，2人出局後靠著四壞保送、難波侑平二壘打先送1分，再靠著四壞保送、3分砲，一棒超前比數，以8比7拿下比賽勝利。