中職／第一位走人洋砲！ 獅隊與羅薩解約繼續尋覓新戰力

統一獅隊今天宣布與外籍打者羅薩（Wilin Rosario）解約，成為今年中華職棒第一個遭到淘汰出局的洋砲，獅隊表示，考量到羅薩傷勢復原不如預期而解約，繼續鎖定洋砲補強。

獅隊總經理蘇泰安表示：「很感謝這段期間羅薩為獅隊的努力，但為了讓球隊能夠在洋將戰力更即時補強，這是一個不得不的決定，目前球隊已經鎖定幾位洋砲，會盡快完成談約，期待在獅隊關鍵時刻能夠強化洋將戰力，達成球隊拿冠軍的最高殊榮。」

獅隊今年為了強化右打火力，簽下有美、日、韓職棒經驗的羅薩，開季出賽4場，打擊率3成57，有1轟，不過4月8日因跑壘拉傷小腿到二軍調整，5月中旬返鄉處理事務，之後如約返台，繼續復健訓練。

不過獅隊今天發表新聞稿表示，經整體評估，羅薩傷勢復原不如預期，無法在短時間頂替獅隊戰力，球隊為強化洋將

戰力以應付全年賽事，將予以解約，將積極尋找第四位洋將強化獅隊競爭力。