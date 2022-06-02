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玉山盃／彰化縣擊敗新竹市 姜宇謙後援好投歸功運科訓練

中央社／ 新北2日電
玉山盃青棒賽2日開打，彰化縣隊首戰與新竹市隊交手，彰化縣隊投手姜宇謙（前）後援登板，3局好投化解危機，率隊以2比0拿下勝利。 中央社
玉山盃青棒賽2日開打，彰化縣隊首戰與新竹市隊交手，彰化縣隊投手姜宇謙（前）後援登板，3局好投化解危機，率隊以2比0拿下勝利。 中央社

玉山盃青棒賽今天開打，彰化縣隊首戰與新竹市隊交手，彰化縣隊投手姜宇謙3局後援好投、化解危機，率隊以2比0拿勝，姜宇謙高二棄打從投、投出信心，也有額外接受運科訓練輔助強化能力。

111年玉山盃全國青棒錦標賽今天兩地開打，彰化縣隊預賽首戰與新竹市隊交手，彰化縣隊此次以彰化藝中單一球隊組隊參賽， 新竹市隊也是成德高中單一球隊參賽。

新竹市隊今天派出陣中主力好手黃玠瀚先發，彰化縣隊比賽前半段打線受制，4局靠著保送、盜壘、安打、滾地球先馳得點，5局再靠著觸身球保送、安打、失誤跑回第2分。

彰化縣隊先發投手周義桓投4局被敲2支安打，投出1次三振、2次四壞保送，5局續投有危機，姜宇謙後援登板、化解掉分危機，投3局被敲1支安打，投出2次三振、1次保送，無失分，幫助球隊守住勝利。

姜宇謙目前高三，他笑說危機登板時其實很緊張，但身為學長要想辦法帶領學弟，總教練劉政儐也稱讚，姜宇謙今天調整狀況雖然沒有到最好，但有效壓制對手打線，今天拿下勝利，接下來比賽一場一場慢慢來。

姜宇謙國中時都是野手，高一擔任野手時守備位置是捕手，高一升高二時，因為打擊並不出色，主動跟教練團溝通、棄打從投，也投出不錯成績，剛開始投最快球速約136公里，目前球速進步到140公里。

姜宇謙表示，家人都十分支持，國一時媽媽就帶著自己去外面上課，接受運科訓練，球隊教練郭仲倫也會幫忙調整，學習身體發力等相關知識，畢業後會先讀大學，「覺得自己還不夠強，想先到大學看看磨練。」

球速 玉山盃

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