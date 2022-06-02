日職／明星賽開跑！佐佐木排投手第一 總人氣王卻另有其人

日前中信兄弟在主場迎戰味全龍的比賽，畫面捕捉到位在觀眾席的一對男女球迷，男方將手伸向穿著低胸上衣的女子胸前，引起網友暴動，事後當事人也在個人IG還原事件真相，並表示兩人絕無在球場做出不雅行為。

2022-06-02 11:42