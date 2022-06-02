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日職／明星賽開跑！佐佐木排投手第一 總人氣王卻另有其人

聯合新聞網／ 綜合報導
日職明星賽票選開跑，佐佐木朗希暫時在先發投手項目中領先，但總票數輸給山川穗高。 美聯社
日職明星賽票選開跑，佐佐木朗希暫時在先發投手項目中領先，但總票數輸給山川穗高。 美聯社

羅德隊投手佐佐木朗希在本季大放異彩，自4月10日投出完全比賽之後，就成為世界棒壇關注的焦點人物。不過就在近來開跑的日職明星賽票選中，佐佐木朗希雖然在先發投手榜領先群雄，然而真正票數最高的人氣王，卻另有其他球員更勝過佐佐木。

根據日本媒體「Full-Count」報導，預計將在7月26、27日舉行的日職明星賽，近來也開放球迷投票，並在本月1日公布目前的票數。本季極具話題的佐佐木朗希，一共獲得了36896票，遙遙領先第二名山本由伸的16302票，以及第三名伊藤大海的4809票。

不過綜觀所有位置的選手，總計第一高票人氣王，是獲得52025票的山川穗高（西武獅）。山川以一壘手的位置和其他選手競爭，目前打擊率3成36，全壘打17支並帶有37分打點，其中全壘打與打點都排名洋聯第一，是聯盟目前最具長程砲火的強打。

2022年日職明星賽投票預計將持續到27日，並在7月6號公布最後結果。中途計票（至6月1日止）各位置領先者及票數如下：

太平洋聯盟

先發投手 佐佐木朗希（羅德）36896票

中繼投手 又吉克樹（軟銀） 26897票

後援投手 松井裕樹（樂天） 26498票

捕手 松川虎生（羅德） 38333票

一壘手 山川穗高（西武） 52025票

二壘手 淺村榮斗（樂天） 30195票

三壘手 野村佑希（火腿） 32264票

游擊手 今宮健太（軟銀） 34512票

外野手 柳田悠岐（軟銀） 43721票、吉田正尚（歐力士）37659票、松本剛（火腿）33341票

指定打者 Brandon Laird（羅德） 25669票

中央聯盟

先發投手 青柳晃洋（阪神） 19070票

中繼投手 湯淺京己（阪神） 27166票

後援投手 翁田大勢（巨人） 35503票

捕手 木下拓哉（中日） 23569票

一壘手 Ryan McBroom（廣島） 24977票

二壘手 牧秀悟（橫濱） 30901票

三壘手 村上宗隆（養樂多） 38396票

游擊手 坂本勇人（巨人） 27562票

外野手 佐藤輝明（阪神）41171票、佐野惠太（橫濱）25150票、丸佳浩（巨人）21833票

明星賽 佐佐木朗希 山川穗高

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