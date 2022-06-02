中職／網喊檢查胸部要「視訊輔助判決」 女象迷還原真相

日前中信兄弟在主場迎戰味全龍的比賽，畫面捕捉到位在觀眾席的一對男女球迷，男方將手伸向穿著低胸上衣的女子胸前，引起網友暴動，事後當事人也在個人IG還原事件真相，並表示兩人絕無在球場做出不雅行為。

5月31日的龍象大戰進行至5局上時，轉播畫面拍到身穿兄弟球衣一起看球的一男一女球迷，只見女球迷疑似胸前出現不明異物，一旁的男性連忙伸手檢查，並將異物取出。

畫面被網友截圖並放上爆廢公社，引發網友熱議：「到現場看球真是夠刺激，血脈賁張」、「這球需要視訊輔助判決」、「別人的互動總是不會讓人失望」、「這麼貼心的男人，不多見了」。

事後該名當事女球迷也在個人IG發布限時動態澄清，他表示當時有一根頭髮掉到胸前，一旁的丈夫才會幫忙將頭髮撿起來，他也強調絕對沒有在公共場所做出不雅行為。