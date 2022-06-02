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中職／台鋼雄鷹選秀首重中線 透露曾子祐是狀元人選

中央社／ 新北2日電
台鋼雄鷹透露平鎮高中游擊手曾子祐確實是狀元人選。 記者蘇志畬／攝影
台鋼雄鷹透露平鎮高中游擊手曾子祐確實是狀元人選。 記者蘇志畬／攝影

台鋼雄鷹成為中職第6隊，重頭戲季中選秀7月登場，今天玉山盃青棒賽台鋼球探兩地出動，鄭漢禮受訪透露，會建議未來總教練中線守位優先，坦言高中游擊手曾子祐確實是狀元人選。

台鋼雄鷹成為中職第6隊，今年7月季中選秀會手握狀元籤，目前球探部門有林聿文、鄭漢禮，今天U18世界盃國手選拔賽、玉山盃青棒賽開打，林聿文赴台體大棒球場觀賽，鄭漢禮在三重棒球場觀賽。

台鋼雄鷹成為中職第6隊，重頭戲季中選秀7月登場，球探鄭漢禮（左2）2日在在三重棒球場觀賽並受訪，表示會建議未來總教練中線守位優先。 中央社
台鋼雄鷹成為中職第6隊，重頭戲季中選秀7月登場，球探鄭漢禮（左2）2日在在三重棒球場觀賽並受訪，表示會建議未來總教練中線守位優先。 中央社

鄭漢禮受訪表示，接到領隊劉東洋邀約，提到這是很重要的任務，謝謝他的欣賞和信任，大概考慮了一個禮拜後接下球探工作，也從4月底開始陸續看了全國成棒甲組春季聯賽、王貞治盃青棒賽。

鄭漢禮坦言，台鋼一切從零開始，要看非常大量的球員，取得資訊和影像，負擔不小，明年台鋼先在二軍出賽，需要即戰力的球員在二軍比賽，高中優秀球員也會選進來培養，會盡力把這份任務做到最好。

鄭漢禮透露個人選秀策略，他直言棒球比賽的中線位置，包括捕手、二壘、游擊、中外野都很重要，會建議未來總教練，以中線守位為主要選秀方向，中線的好選手，無論高中畢業或者成棒都會優先選擇，「但決定權還是在總教練，順位由總教練決定。」

被問起平鎮高中應屆畢業生游擊手曾子祐會不會是狀元人選，鄭漢禮坦言「確實是選項」，之前有在王貞治盃看過他的實戰，他是目前市場上最好的游擊手，他在全國高中棒球聯賽（木棒組）也拿下打擊王，打擊水準在高中生來說算是前段班。

台鋼 選秀 棒球

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